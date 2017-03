Ash Brannon, director de ‘Rcok Dog’: ‘La música puede cambiar vidas’

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Por Gloriana Corrales

Ash Brannon

Director de Rock Dog

¿Cómo se involucró en la adaptación cinematográfica de la novela gráfica Tibetan Rock Dog ?

El productor me llamó. En realidad al principio yo no quería dirigirla, solo quería colaborar con la adaptación.

”Luego conocí al creador de la novela, este músico al que llamamos Michael porque no podemos mencionar su nombre en chino. Él vino desde China y resultó que su historia era muy conmovedora, y que era incluso más inspiradora que la historieta en sí.

”Él no estaba tratando de ser músico. Iba a una escuela de negocios y un día escuchó una canción de Bruce Springsteen que cambió su vida y que botó todo lo que estaba haciendo.

”Se fue a la ciudad a aprender a tocar la guitarra y realmente inspiró la historia que contamos en la película.

”Creo que comencé a enamorarme de la historia y de lo que podíamos hacer. Amo la música y creo que es una muy poderosa y positiva fuerza en el mundo.

”Pensé que podíamos contar una historia sobre eso, sobre niños descubriendo el poder de la música y cómo puede cambiar vidas para bien”.

¿Cuál fue el reto más importante de Rock Dog ?

Esta es en verdad una película independiente. Nunca sabíamos cuándo íbamos a tener presupuesto o si íbamos a tener distribución. Fueron cuatro años y tuvimos suerte de poder terminar la película.

¿Cuáles lecciones aprendió de John Lasseter, el director de Toy Story 2 ?

Fue un increíble mentor. La mejor lección que me dejó es que la historia lo es todo; que no importan cuán grandiosa sea la animación o la iluminación o las texturas y todos los detalles, no pueden hacer que una mala historia sea buena.

¿Cómo fue dirigir la primera película animada china para audiencias de ambos hemisferios?

En realidad no había pensado en eso, pero es cierto.

”Cuando tomé el proyecto, me di cuenta de que era la clase de historia que podía apelar a una amplia audiencia en cualquier lugar del mundo, porque, de nuevo, la música es universal, y esta película es una celebración de la música.

”También ayuda que es una historia contada con animales y creo que eso rebasa fronteras, mucho más que las historias con humanos.

”Tenía la seguridad de que la película y la historia iban a funcionar dondequiera”.