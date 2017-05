En su estreno en salas, 1.200 personas vieron 'El sonido de las cosas'

En su primer fin de semana en la cartelera tica, poco más de 1.200 espectadores asistieron a ver El sonido de las cosas en las butacas de los cines locales.

Es una cifra baja en comparación con el debut de otros dramas nacionales en los últimos años. Un ejemplo es Presos, de Esteban Ramírez, que atrajo a 15.000 personas en su etapa de estreno.

Sin embargo, el resultado de asistencia de El sonido de las cosases similar al conseguido por dramas de perfiles similares al suyo, es decir, no comerciales. Dos de ellos son Viaje (2015), que arrancó su periplo en cines con 2.050 espectadores y Dos aguas (2015), con igual cantidad.

La falta de publicidad externa, entre otros factores, como la ausencia de cuotas de pantalla para cine local, podrían ser en parte responsables de que el público no asista en masa a ver filmes de estas características. Se trata de producciones de bajo presupuesto cuya reserva económica se gasta casi por completo en la etapa de producción y preproducción, por lo cual la estapa de mercadeo queda corta a la hora de su aterrizaje en salas.

Sin embargo, los productores de El sonido de las cosas no consideran que el dato de espectadores sea negativo. Todo lo contrario: quienes dieron vida a esta premiada producción criolla –disponible en 8 salas el fin de semana– señalan madurez del público tico a la hora de elegir lo que ve en el cine y manifiestan su satisfacción por los comentarios de quienes han visto la cinta.

"Recibimos los números de asistencia y estamos muy emocionados por el apoyo que obtuvimos del público. Más de 1.200 personas se atrevieron a apostar por un tipo de cine diferente, profundo", dijo Mariana Murillo, productora del filme.

"Eso nos habla de que en Costa Rica la audiencia está ávida de experiencias que trascienden lo que ofrece el cine comercial, y que cada vez más reconoce el valor de verse reflejada en la pantalla del cine", agregó Murillo.

Por su parte Ariel Escalante, director del filme, añadió "que el público ha emitido juicios muy positivos sobre la cinta", por lo que está "muy contento y satisfecho" con el estreno de la película.

El sonido de las cosas, producción que costó $100.000, narra el drama de Claudia (Liliana Biamonte), joven a quien le emociona ser enfermera y salvar vidas. Sin embargo, la angustia le sobreviene de la forma más dolorosa posible. Su prima Silvia, quien vivía con ella, se suicida y deja una habitación vacía en la casa.

La cinta ganó el premio Kommersant Weekend Prize del Festival Internacional de Cine de Moscú, el Premio Especial del Jurado del Costa Rica Festival Internacional de Cine y está nominado en cinco categorías de los galardones iberoamericanos Platino.

Pero qué opina la gente de la película?

Martha Jiménez, una espectadora que acudió a ver la cinta en Cinépolis, Terramall, dijo que El sonido de las cosas "es una película bella. Es diferente y podría parecer lenta para algunas personas. Sin embargo, ese ritmo habla, transmite, es parte de la narración".

Carlos Jiménez, un ingeniero que vio la cinta en el Cine Magaly, también disfrutó del filme. "Es diferente. Comunica mucho a través del silencio y te hace sentir. Sí tiene varias cosas en que mejorar, pero es un buen aporte", expresó Jiménez.

Un lunar. El viernes, en Cinépolis Terramall, varios usuarios denunciaron que una tanda de El sonido de las cosas estaba pactada para una hora específica, pero a la hora de llegar a boletería fue cancelada sin explicaciones.

Al parecer fue sustituida por una función de The Fate of the Furious (Rápidos y furiosos 8). La cancelación de la función fue confirmada por la producción de El sonido de las cosas.

"Sí sucedió. Solo voy a decir que hasta que no tengamos una Ley de Cine estas cosas van a seguir pasando", expresó Murillo.

"A como estamos ahora, no tenemos los mecanismos para asegurarnos las tandas. El único mecanismo es que la gente vaya al cine y que pida las películas. Muchas veces la gente no se siente con la facultad de hacerlo, pero bien podría", agregó la productora.

Sin embargo, Murillo aclaró que fue un caso excepcional y que no pretenden polemizar con el asunto. El resto de las tandas, según una revisión que hicieron, se programaron con normalidad.

Se intentó hablar con representantes de Cinépolis sobre el tema, pero las consultas no fueron evacuadas a la hora de esta publicación.

Un duro comentario. A pesar de que El sonido de las cosas ha recibido elogios de medios internacionales como Indiewire, el pasado sábado una crítica publicada en La Nación no vio con buenos ojos el filme.

El análisis de William Venegas acusó a la cinta de mostrar "imágenes sin alma" y precisó que Liliana Biamonte era menos expresivo que "un muerto viviente", entre otras cosas.

Finalmente, Venegas le otorgó una estrella de cinco posibles, lo que indica que bajo su perspectiva la cinta no es buena.

¿Qué piensa Escalante sobre el análisis de Venegas? "No tengo comentarios, no he leído la crítica y no sé si la voy a leer", dijo Escalante. Murillo, por su parte, dijo: "Siempre habrá diferentes puntos de vista, este es tan solo uno de ellos".

Ambos prefieren quedarse con los comentarios del público y alicientes como los otorgados por el sitio especializado Indiewire en los siguientes párrafos: la cinta "aplica las texturas del silencio, las miradas laterales y los incómodos intercambios a los elementos de un drama cliché. En el proceso, eso la mueve hacia su reinvención. Todo esto hace del El sonido de las cosas una prometedora tarjeta de presentación para el recién llegado Escalante".

"La verdadera revelación es (Liliana) Biamonte, una joven actriz cuyas monótonas expresiones irrumpen eventualmente en una coacción creíble, sobre todo en las escenas de cierre de la película. Su transformación logra unir al estilo sin rumbo de la película. Ella mantiene un comportamiento soñoliento a lo largo de la película, como si fuera una prisionera de su entorno".

El sonido de las cosas continúa en la cartelera tica esta semana y depende del público su permanencia. Consulte los horarios en los sitios web de los cines.











