Andrew Garfield explica su beso con Ryan Reynolds y besa a Stephen Colbert

El actor Andrew Garfield acudió como invitado al programa de Stephen Colbert y explicó el famoso beso que le dio a Ryan Reynolds en la entrega de los Globos de Oro.

Cuando Ryan Gosling subía al escenario para recoger el premio de Mejor actor en comedia o musical, por La La Land, las cámaras captaron al fondo un beso entre Reynolds y Garfield. En la misma categoría estaba nominado Reynolds, por su trabajo en Deadpool.

Garfield no se salvó del tema en la entrevista con Colbert y explicó: "Sólo quería que Ryan supiera que lo amaba sin importar si ganaba o perdía. Sólo quería que supiera, no importa. Es cómo juegas el juego y él apareció, dio todo. No cambia nada en mi corazón".

Colbert le preguntó si se sentía cómodo besando a hombres, a lo que Garfield respondió entre risas: "Ni siquiera entiendo la pregunta". "Yo tampoco", dijo Colbert y se acercaron para darse un beso.