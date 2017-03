Casi 46.000 personas ya vieron 'Amor viajero' de Miguel Gómez

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

En 17 días en cartelera, la película nacional Amor viajero ya fue vista por 45.900 espectadores.

Para Gómez, director del filme, la aceptación del público ha sido buena y por ende la producción se da por satisfecha.

"La gente ve la película y la recomienda, hemos tenido una gran asistencia. Es un poco raro cuando la aceptación del público va de la mano con la de los medios", dijo Gómez tras conocer los datos oficiales.

"La competencia es muy fuerte porque películas como La Bella y la Bestia jalan mucha gente. Los cines han apoyado mucho al igual que nuestra distribuidora; estamos muy satisfechos y felices con los resultados obtenidos hasta ahora", agregó.

En este momento, Amor viajero se encuentra firme en cuatro salas de la capital, por lo que aún tiene el chance de verla.

La comedia romántica cuenta la historia de Marco (Renzo Rímolo) y Gaby (Montserrat Montero), una pareja que rompe tras la indecisión del primero de dar un paso más en la relación.

Un viaje a Europa volverá a juntar a la pareja, aunque no en las mejores condiciones. Ella no lo quiere ver, al menos al principio de la aventura.

Top taquillero. A pesar de la buena asistencia, los números de Amor viajero todavía no se acercan al top 5 de los filmes ticos más robustos en taquilla.

En Costa Rica, Maikol Yordan de viaje perdido, es el éxito comercial más importante de la historia con 770.000 espectadores. Al igual que Amor viajero, la dirigió Miguel Gómez.

En el segundo puesto está Gestación, dirigida por Esteban Ramírez, que logró reunir a 150.000 asistentes durante sus 10 semanas en cartelera.

El tercer lugar es para El regreso, de Hernán Jiménez, que atrajo a 122.912 personas al cine en 12 semanas. Italia 90, también de Gómez, está en el cuarto puesto al llevar 98.700 personas durante las ocho semanas que se presentó frente al público.

"No creo que Amor viajero llegue a alcanzar la película Italia 90, pues es un filme diferente. No llegará a sus niveles pero nunca ha sido la meta que los proyectos sean iguales que otros. Creo que no se había visto una historia como la de Amor Viajero en un género así", explicó Gómez.

"Para mí es parte de la experimentación del cine, pero la respuesta de la gente si ha sido superada con creces.No pensábamos que la gente se iba a identificar tanto como lo han expresado en nuestras redes y en los medios", agregó.

El lugar más feliz del mundo, de Soley Bernal, se ubica en el quinto lugar con 86.000 espectadores contabilizados.