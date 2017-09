Agnès Varda y Donald Sutherland recibirán el Óscar honorario

Los Ángeles

El actor Donald Sutherland, el guionista y director Charles Burnett, el director de cinematografía Owen Roizman y la directora belga Agnès Varda recibirán este año premios Óscar honorarios.

Varda, de 89 años, escribió y dirigió su primer largometraje en 1956 y estrenó su más reciente este año. Es considerada una de las más influyentes cineastas del mundo, gracias a una amplia trayectoria y a su experimentación con los géneros del documental y la ficción. Cléo de 5 a 7 (1962), Vagabunda (1985) y Los cosechadores y yo (2000) son algunas de sus cintas más célebres.

Sutherland ha aparecido en más de 140 películas, incluyendo la serie The Hunger Games, MASH, Don't Look Now, Klute y muchas otras desde los años 60.

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas anunció el miércoles a los agasajados, quienes recibirán sus estatuillas en la novena entrega anual de los Premios de los Gobernadores en noviembre.

Burnett es un cineasta independiente cuyo trabajo ha sido celebrado por su representación de la experiencia afroamericana.

Roizman ha sido nominado a cinco Premios de la Academia por la fotografía de películas como El exorcista y Network, y fungió como un gobernador del ramo de la academia de cinematografía por más de 10 años.