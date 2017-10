Marcia Saborío y Bismarck Méndez reclaman a cineasta salarios no cancelados

Los actores Marcia Saborío y Bismarck Méndez externaron su molestia con la directora de cine Soley Bernal, pues a la fecha no les ha cancelado el monto acordado por su trabajo en la película El lugar más feliz del mundo, estrenada hace dos años.

Méndez, quien encarnó el personaje de Fabián en la cinta, mostró a La Nación una factura de ¢1.200.000 que según él no ha sido honrada.

"A mí me deben todo. Se trata de mi trabajo de un mes y hasta tuve que tributar por ese monto", aseguró el actor.

"Ya han pasado casi dos años y nada. Una vez Soley me explicó que a la cinta no le había ido como lo esperado y que por eso el atraso. Sin embargo ha pasado el tiempo y no hay ninguna comunicación. Yo quiero que llegar a algún arreglo, aunque sea que me de lo mio a 'pagos de polaco'", agregó.

Saborío, por otra parte, dijo sentirse "burlada y engañada" por Bernal.

"En El lugar más feliz del mundo trabajamos con mucho amor y entrega. Siempre hemos creído en ella pero ya es suficiente. A mí me debe una suma cercana al ¢1.300.000", aseguró la intérprete, quien hizo el papel de Mary en la película.

"Yo he hablado con ella y siempre me dice que me va a pagar. Le he dicho que creo en su palabra, pero no pasa nada, de pronto se pierde y todo queda congelado. Ahora nos damos cuenta que va a estrenar una nueva película (Despertar) y lo mínimo que uno espera es que lo llame para decirle algo al respecto, pero nada", agregó.

LEA MÁS: Crítica de cine: 'El lugar más feliz del mundo'

Por último, Saborío añadió que en un principio habría aceptado un arreglo de pago por parte de Soley, pero que en este momento desea que se le pague íntegro lo que se le debe.

Defensa. Soley Bernal, que justo hoy estrena el segundo largometraje de su carrera –Despertar (2017)–, aceptó las deudas con Saborío y Méndez y lamentó la situación.

Bernal se excusó diciendo que la película El lugar más feliz del mundo se vio afectada por un asunto legal que prefirió no ventilar, pero que habría afectado las finanzas del filme.

"Ellos saben lo que sucedió. Están concientes. La película fue embargada y hubo patrocinadores que al final no pagaron lo suyo. Mi deseo es pagarle a todos, pero en este momento no tengo el dinero para hacerlo, simplemente no puedo", expresó la realizadora.

LEA MÁS: 'El lugar más feliz del mundo': una película que va de la amargazón al vacilón

"Poco a poco yo he venido honrando la deuda de la película, incluso tuve que hipotecar mi casa para hacerle frente a algunos gastos. Ellos deben saber que se les va a pagar, es un compromiso. Lo haré de mi propio bolsillo, de mis esfuerzos laborales", agregó la realizadora.

Bernal quiso aclarar que los contratos referidos se hicieron a nombre de la empresa Eagle Feather Holdings y no a su nombre. Sin embargo, entiende que como apoderada legal de la empresa es la primera en responder.

Además, la directora aseguró que a la fecha, solo se mantienen deudas con Saborío y Méndez, y que a cada uno se le debe pagar un monto entre los $1.500 y $2.000.

"Es poco dinero. Algo pequeño en términos de lo que costó toda la producción ($350.000), pero no tengo esa suma. Usted cree que si yo tuviera ese dinero no lo hubiera cancelado ya, eso está afectando mi reputación", agregó.