Los MTV Video Music Awards traen vientos de política por la era de Donald Trump

Los MTV Video Music Awards, que premian los mejores videos musicales del año, son famosos por crear controversias: Miley Cyrus imitando una felación, Kanye West cuestionando sobre el escenario un premio otorgado a Taylor Swift, Madonna besando a Britney Spears.

Pero en la era del gobierno de Donald Trump, el mayor acontecimiento del año de la cadena MTV adquirirá un tono particularmente político.

La gala –rica en lentejuelas, glamour y superestrellas– se realizó este domingo 27 de agosto en el mítico estadio de Inglewood, cerca de Los Ángeles.

En un reflejo fiel de la evolución de las normas culturales, los VMA de este año fusionan los géneros, aboliendo las separaciones entre categorías para hombres y mujeres y rebautizando la estatuilla entregada a los premiados como "persona de la luna" en vez de "hombre de la luna".

Durante la ceremonia también se otorgará por primera vez un premio que no tiene nada que ver con los videos: el de "Mejor combate contra el sistema".

La estrella del pop Katy Perry, que acaba de lanzar un álbum con letras más atrevidas que en sus trabajos precedentes, será la maestra de ceremonias.

La cantante californiana se ha convertido en los últimos años en una de las celebridades más comprometidas con la izquierda. Tras apoyar fervientemente a la candidata demócrata presidencial estadounidense Hillary Clinton, actualmente combate la política de Donald Trump.

La plataforma mediática de los VMA podría ofrecerle, al igual que a otros presentadores y artistas, la oportunidad de transmitir algún mensaje político.

"El sistema no funciona para nada. Mucha gente es desdichada. Es como si muchas voces no se escucharan en este país", señaló Terrence J, popular figura de la televisión estadounidense y uno de los presentadores de la gala.

"En lugar de ver un espectáculo, vamos a ver un momento", añadió.

Surefire, de John Legend, cuyo video aborda el sentimiento antiinmigrante y antimusulmán en Estados Unidos, es uno de los nominados al "Mejor combate contra el sistema".

Los otros candidatos incluyen el tributo a los inmigrantes de la exitosa comedia musical Hamilton y un himno contra el criticado oleoducto Dakota Access Pipeline interpretada por Taboo, del grupo Black Eyed Peas.

A pesar de sus reivindicaciones sociales, los VMA no escapan a las controversias y críticas.

Despacito, el hit reguetonero que hace bailar al mundo entero y cantado por el puertorriqueño Luis Fonsi, no recibió inicialmente ninguna nominación, a pesar de ser el video más visto de la historia de YouTube.

Tras haberse cuestionado el proceso de atribución de las candidaturas, MTV acabó incluyendo el tema en su versión con Justin Bieber en la categoría "Canción del verano", que al final no obtuvo.

El rapero Kendrick Lamar lidera las candidaturas con ocho nominaciones, entre ellas la de video del año por Humble, un clip donde ofrece una mirada irónica sobre la fama y en el que aparece vestido de Papa y de Jesús en la última cena.

Con cinco nominaciones le siguen Katy Perry con Chained to the Rythm y su video sobre un parque de atracciones futuristas, y The Weeknd, la nueva sensación R&B, que subirá al escenario junto a Lorde, Ed Sheeran, Demi Lovato y Miley Cyrus, la reina de los espectáculos polémicos.

Taylor Swift, gran sacerdotisa de la música pop junto a Katy Perry, utilizó los VMA para desvelar el video de su single lanzado este viernes Look What You Made Me Do, primer tema de su nuevo álbum.

Uno de los momentos más esperados será la aparición del roquero inglés Rod Stewart, que interpretará una versión modernizada de su éxito de 1978 Da Ya Think I'm Sexy? con el joven grupo DNCE.