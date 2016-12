Dos ticos recuerdan con nostalgia el día en que conocieron a Carrie Fisher

“Simpática y accesible”. Así describen dos ticos a la actriz actriz estadounidense Carrie Fisher, fallecida a sus 60 años la mañana de este martes.

Luis Diego Carazo y José Céspedes son miembros de la Legion 501st, organización mundial de seguidores y entusiastas de los vestuarios de la saga Star Wars.

Ambos tuvieron la oportunidad de cumplir su sueño de conocer en persona a la icónica Princesa Leia en varias ediciones del Celebration Star Wars, convención realizada por Lucasfilm cada año.

LEA MÁS: Murió Carrie Fisher, la Princesa Leia de 'Star Wars', a los 60 años

“Pude interactuar con ella en un par de ocasiones. Es una persona muy agradable, muy simpática y accesible. En algunas de esas convenciones los actores van, firman autógrafos y realizan charlas. Conversé con ella de forma muy breve”, comentó Carazo, ginecólogo vecino de San Joaquín de Flores (Heredia). “Siempre estuvo dispuesta a sacar un ratito para conversar con nosotros (integrantes de las organizaciones de fans Legion Rebeld y Legion 501st)”.

Cuenta Carazo que tuvo la oportunidad de verla en cuatro convenciones realizadas en Estados Unidos y una en Londres, en julio de este año. De esas visitas conversó con ella en dos ocasiones, a pesar de que no se les permitió tomarse fotografías.

En el Celebration lV, realizado en el 2007 en el Centro de convenciones de Los Ángeles, le autografió un poster.

“Estábamos en la fila para firmar los autógrafos. La persona que estaba en la fila nos dijo que ya Carrie no iba a personalizar más autógrafos porque había mucha fila”, recuerda. “Yo lo que tenía era un póster muy grande donde no aparece la Princesa Leia. Ella me preguntó dónde firmar si no salía. Le contesté que en el centro del póster, donde fuera más visible. Firmó con un mensaje que decía: Con amor para Luis de Carrie Fisher”.

Carazo recuerda que la actriz le preguntó de qué país venía. “Cuando le conté que era de Costa Rica me dijo que siempre había querido venir, pero que no había podido”, contó.

José Céspedes, ingeniero mecánico de San Francisco de Heredia tuvo la oportunidad de conversar con ella en una de las ediciones de hace uno tres años.

PUBLICIDAD

“Las palabras que crucé con ella fueron muy pocas porque es una fila muy grande y tienen que atender al resto de fans. Me dio una muy buena impresión. Es muy simpática”, recuerda. “Su calidad humana no es ningún misterio, siempre fue de las mejores. La vida lastimosamente le pasó la factura de todo el 'loco' que ella hizo en su juventud”.

“Le dije en inglés que ese día había cumplido uno de mis sueños, que era conocerla en persona y ella lo que hizo fue mostrarse muy agradecida. Me dijo que bienvenido, que esa era ella ahí donde la estaba viendo”, agregó.

Asegura que la comunidad mundial de fans están de luto, ya que le quedaba mucha vida por delante.

“Con todo y el cambio físico que tuvo a través de los años, nosotros siempre la veremos como la princesa. No como Carrie Fisher que estuvo en drogas y que tuvo problemas psicológicos, sino como Leia”, agregó. “Quedará siempre en nuestras mentes como una princesa”.











Comparta este artículo Entretenimiento Dos ticos recuerdan con nostalgia el día en que conocieron a Carrie Fisher Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Dos ticos recuerdan con nostalgia el día en que conocieron a Carrie Fisher Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.