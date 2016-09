Detrás de las fotos de 'La Nación': breves momentos que cuentan historias

En estas fotografías, además de la síntesis en la creatividad, una técnica notable y habilidad para aprovechar las oportunidades que ofrece el desarrollo periodístico, vemos una serie de momentos inolvidables, personajes memorables, situaciones duras y producciones sofisticadas.

Mostramos 23 trabajos del equipo de fotógrafos de Grupo Nación que durante el último año ilustraron nuestras publicaciones editoriales.

Danza Contemporánea, por John Durán

"Jugar con la calidez y contraste que nos proporciona la luz es uno de los aspectos fundamentales de la fotografía, así lo podemos apreciar en esta imagen, en la que se conjugan varios aspectos que la hacen de un valor importante para mí. Primero: la locación. Fue realizada en el techo del Teatro Nacional, lo cual no es nada fácil, por los permisos que hay que conseguir y el tiempo para realizarla. Segundo: la dificultad de la toma. No solo para mí, sino para los bailarines, esto debido a la forma del techo y la posición de ellos. El resultado: una imagen con fuerza, donde vemos hasta dónde nuestros artistas están dispuestos a llegar para mostrarnos lo mejor, en este caso la danza contemporánea".

Cirque du Soleil, por Jorge Arce

"Como reportero gráfico es tan amplia la variedad de temas que toca capturar... unas gustan más que otras, pero sin importar la que toque, siempre trato de hacer lo mejor en cada asignación. La expectativa es fiel compañera de uno, nunca estamos 100% seguros de qué vamos a encontrar, pues hay condiciones tan ajenas a nosotros..., pero aún así tenemos que afrontarlas e intentar dominarlas. Pero en ocasiones esas condiciones están controladas y ofrecen una experiencia única, como cuando el Cirque du Soleil, uno de los circos más famosos del mundo, vino al país con su espectáculo Corteo".

Joaquín Rodríguez del Paso, por John Durán

"En este retrato decidí colocar al artista en su misma obra, en su mismo ambiente. Su técnica me ayudó a mezclarlo con los colores, formas y texturas, ya que si lo apreciamos bien, prácticamente su obra se derrite sobre él, incluyéndolo y siendo parte del arte bidimensional con el cual fue premiado en los premios Áncora 2015".

Estudiantes de música, por Mayela López

"En el 2015 decidí hacer un ensayo que consistió en varias historias de jóvenes que estudian música en el Sistema de Educación Musical (Sinem), programa del Ministerio de Cultura que permite a niños y jóvenes de escasos recursos aprender a tocar un instrumento musical. La razón que me llevó a hacer esto es la gran labor que ­para mí­ realiza este programa, que además ubica sus sedes en zonas conflictivas y, de esta manera lleva a cabo una gran labor social alejando a sus estudiantes de las problemáticas de sus barrios. Esta fotografía la tomé la noche del 23 de marzo del 2015, cuando las jóvenes Nicole y Marta González Díaz practicaban cello en la casa de su abuela en Florida Sur de Hatillo. Ambas hermanas estudian en la sede del Sinem en Pavas gracias a su propio esfuerzo y al de su madre Mariam Díaz. Ellas pasan toda la semana entre el colegio y el Sinem y viajan, incluso a altas horas de la noche, en autobús desde su casa hasta Pavas".

Camuflaje, por Melissa Fernández

"Mientras caminaba por un sendero rumbo a Río Celeste, capturé este camaleón de montaña que se camuflaba perfectamente con el musgo de un árbol, pasando casi inadvertido".

Retrato de Batman, por Albert Marín

"Entre otras aspectos, un retrato fotográfico mezcla los siguientes elementos: pose, composición, locación, iluminación, capas de significado, honestidad del personaje, conocimiento e interpretación del tema a desarrollar y un poco de suerte cuando se trata de exteriores. La mayoría de las veces el fotógrafo lleva toda esa carga en su mente a la hora de realizar un retrato. A pesar de eso, el éxito no es siempre seguro cuando se mezclan tantas variables. Y el público, es decir, todos aquellos ajenos al fotógrafo, interpretarán el resultado final a su manera. Asi es la vida del fotógrafo".

Ópera China Wu, por Diana Méndez

"La mística de las artes marciales, los dragones y guerreros se entremezclaban en una misma atmósfera, dentro de las viejas paredes del Teatro Nacional. Sus sonidos particulares y colores chillantes explican en un deleite visual su lenguaje escénico legendario desde hace mas de 400 años. Es así como la Ópera China Wu, tras bastidores, no era más la ópera convencional que yo pensé".

Mush, por Luis Navarro

"Al retratar el artista de grafitti Mush busqué la manera de mantener un poco su anonimato pero a la vez describir con la imagen su personalidad. Una forma diferente de mirar al artista fue poner en primer plano el color como representación de su trabajo".

Prematuros, por Mayela López

"En la celebración que se llevó a cabo en el Hospital México por el Día del Prematuro (17 de noviembre del 2015), como se acostumbra, cubrimos la actividad oficial en la que se ofrecen discursos y actividades especiales con padres e hijos prematuros. Además, ­como muchas veces lo hacemos­, preguntamos a encargados del hospital sobre la posibilidad de visitar las salas de Neonatología para reforzar la cobertura. Así fue como encontré a Gabriela Ávila acompañando a su bebé Abigail —que nació de 27 semanas— en la Unidad de Cuidados Intensivos de Neonatología. La bebé era muy pequeña, lucía frágil pero la esperanza de su madre era inquebrantable y admirable. Hoy, en setiembre del 2016, la bebé se acerca a su primer año de vida y es la felicidad de sus padres (su papá es un camarógrafo de Repretel a quien conozco y por eso he podido seguir la pista de la niña)".

Retrato de Carlos Castro, por Albert Marín

"Don Carlos es mecánico de profesión y jugador de voleibol por gusto. A pesar de haber perdido una pierna en un accidente de tránsito no le teme a la vida y forma parte de la Selección de Costa Rica en esa categoría. Como fotógrafo le otorgo a mis imágenes un carácter universal cuando intento prescindir del rostro del personaje. Algo así como que a cualquiera le puede pasar algo similar. Mi intención es concientizar al que observa la foto de su condición y las ventajas o desventajas que pueda tener con respecto a mi personaje".

Reflejo de palmera, por Luis Navarro

"Algunas veces las fotos menos planeadas y espontáneas son las que dejan mejores resultados. Esta fue hecha mientras la modelo esperaba al equipo de trabajo en el restaurante del hotel donde nos hospedábamos. Cuando la miré me sorprendió la belleza del reflejo en su rostro y hablándole a ella en señas, le dije que se mantuviera quieta y busqué el mejor ángulo para centrarla con la palmera".

Mimo, por Jorge Navarro

"Como una especie de metamorfosis, Fred emprende una transmutación, pasando del mimo arte ancestral de movimiento, a uno donde sus movimientos son más libres y poéticos, donde su cuerpo trasmite una mayor energía y expresa mucho más".

Volcán Poás, por Rafael Pacheco

"La cumbre del volcán Poás quedó a una hora de distancia, o quizás a un poco más, por un camino eternamente pedregoso. Son trescientos metros de altura, en un recorrido de más de un kilómetro, los que separan el mirador desde donde los turistas ven la laguna hasta el destino final, donde Raúl Mora Amador (de jacket roja) y Carlos Ramírez quedan a lado del celeste puro. Y aunque el trayecto se antoja seguro y familiar para los vulcanólogos de la Red Sismológica Nacional (RSN) de la Universidad de Costa Rica, para principiantes es duro, difícil y sufrido. Las buenas condiciones climáticas me permitieron trabajar con el diafragma completamente cerrado para mostrar más detalladamente la laguna y paredes del volcán y, por supuesto, el trabajo de los volcanólogos".

Huelga, por Jeffrey Zamora

"Ese día hubo huelga de secretarias en el Hospital México. Pacientes que han esperado varias horas en fila para recibir su expediente y poder ser atentidos finalmente llegan a la ventanilla donde una sola persona se hacer cargo de buscar los archivos".

Moda de los 70, por Adrián Soto

"Más que mostrar un catálogo de ropa, el reto es poder retratar a Melanie y a la vez crear una atmósfera que evoque una época tan influyente como lo fueron los 70".

Festival Nacional de las Artes, por Graciela Solís

"Los colores vivos y sonidos suaves que salían de los instrumentos confeccionados por manos indígenas curré hicieron magia donde estaban los asistentes del Festival Nacional de Artes, a quienes no les importó la gran cantidad de lluvia que cayó ese día".

Violencia, por Alonso Tenorio

"La foto fue tomada en un lugar muy conflictivo de Sagrada Familia, en calle La Puñalada, en el río María Aguilar. La toma busca informar de una manera sutil la violencia de la zona".

Gráfica Génesis, por Gabriela Tellez

"En su cartera de espectáculos, Gráfica Génesis ofrece siempre un acercamiento fuera de lo tradicional sobre la danza y el teatro. Esto me ha permitido como fotógrafa capturar imágenes que exploran los valores estéticos de color y la expresividad de los artistas que se presentan en este sitio. En este caso, el gesto de la bailarina y la imperfección de su figura me llamaron poderosamente la atención".

Capas de plástico, por Rafael Pacheco

"En la coreografía Dominó en la noche de los Montes de Oca, de Rogelio López, uno de los momentos más llamativos es este, cuando los intérpretes manipulan ligeras capas de plástico. Estas coberturas exigen trabajar con condiciones de luz deficientes por lo que la solución es trabajar con un iso alto (6400) y el lente lo más abierto posible. En este caso F4.0 fue una buena opción para que, combinado con una velocidad de 1/250, se congelara la acción y se apreciaran bien los gestos de los actores".

Estadio Nacional, por José Cordero

"Me tocó ir al partido de la Selección de Costa Rica contra Haití. Estaba hablando con mi compañero Rafael Pacheco y me quedé viendo hacia el edificio del Hotel Wyndham, y pensé que de ahí arriba se vería chiva una fotografía. Hablamos de que sería difícil ir a conseguir los permisos, que había que pedirlos días antes. Pero salí del estadio a hacer ambiente de la gente en la calle y pasé frente al hotel y le pregunté al guarda que a quién le tenía que pedir permiso para subir a tomar la fotografía y me dijo que hablara con el administrador. Subí al piso 13, ahí pregunté por él y me dijo 'claro, con gusto', y que ahí estaban colegas de radio transmitiendo un programa y que no había problema en hacer las fotografía".

Padres, por Graciela Solís

"El dolor de los padres nunca acaba. La tristeza que aún embarga sus corazones se transmite en esta imagen. Sonia Avendaño y Gerardo Ulloa perdieron a su hija Johanna Ulloa Avendaño, de 24 años de edad, cuando fue asesinada en un cañal en Barrio San Martin el 9 de setiembre del 2010".

Marcha de la diversidad, por Melissa Fernández

"Mientras realizaba la cobertura de la marcha de la diversidad, me encontré este instante en que una bandera representativa de la comunidad LGTBI inundaba de color la capital josefina".

Fello Meza, por Gesline Anrango

"La técnica, la iluminación y la composición son solo aspectos a tomar en cuenta para hacer una fotografía, ya que la parte más fascinante de esta son las pequeñas historias que cuentan. Las cuales, a través de un visor, fuimos capaces de ver y captar a partir de una mirada. Ese segundo que logramos plasmar, que ya fue, que ya pasó. Ese momento irrepetible en una fotografía es una historia. Porque eso es un fotógrafo, alguien que cuenta historias con imágenes".