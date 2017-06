Casa de la Ciudad en Cartago celebra colorido festival de artes escénicas

Microteatro, danza contemporánea, clown, cuentería, acrobacias y talleres convergerán este fin de semana en Cartago durante la segunda edición del Festival Escénico.

El festival se llevará a cabo del viernes 9 al domingo 11 de junio en la Casa de la Ciudad, en Cartago, y reunirá a 14 agrupaciones artísticas entre brumosas y josefinas.

Mediante un comunicado de prensa, Casa de la Ciudad indicó que el festival pretende enriquecer el conocimiento y la técnica de los jóvenes que pertenecen a colectivos escénicos y al público en general en el tema del arte escénico contemporáneo.

En ese sentido, la agenda de actividades está orientada para toda la familia. Por ejemplo, este viernes 9 de junio a las 7 p. m. se inaugurará el festival con la intervención artística de Alexánder Umañan y su puesta en escena Equilibrismo.

Tras ello, sobre las tablas de ese recinto brumoso se presentarán los espectáculos Congojas (teatro Santa Rosa de Lima), Kintsugi (del Colectivo Hocico) y Deun perro para Dios (de Inquieta Res).

El sábado, el telón del Festival Escénico subirá a la 1 p. m. con un bloque familiar de dos presentaciones de microteatro: Salir con un domingo siete (del grupo de teatro de la Escuela Ricardo Jiménez Oreamuno) y La máquina del tiempo (de la agrupación Arlequín de la Bruma).

Las coreografías Do you love me y Cleopatra en New York de la Compañía Amina de Casa de la Ciudad y el espectáculo de clown El chancho de la humanidad de Corpus Claun deleitarán, también el sábado, a las 7 p. m.

Para el domingo el grupo Danza TEC presentará a la 1 p. m. La aventura de Zuco y la programación de cierre será a partir de las 5 p. m. con Apocalipsis, del grupo Narrarte; Microteatro a la carta, de Teatro Agosto, y Costumbres prematrimoniales, de Teatro Alegoría. Además el Festival Escénico cerrará con las coreografías Movimiento en Tres y La Fuga, las dos de la Compañía Andanza.

Casa de la Ciudad informó que el precio del ingreso será por bloques de funciones por día. Cada bloque tiene un valor de ¢3.000. También se ofrecen paquetes por persona a ¢5.000 (dos funciones) y ¢6.000 (tres funciones).

El ingreso a los bloques familiares costará ¢1.500 por persona. Los boletos o paquetes de ingreso se venden en las oficinas de Casa de la Ciudad este jueves y viernes de 2 p. m. a 7 p. m. y el sábado de 9 a. m. a 4 p. m.

Durante los tres días del festival se ofrecerán los talleres Del objeto a la creación, El silencio del cuerpo, Taller de Tribal, Herramientas para la práctica del Flying Low y el Partnering y Taller de Microteatro. Todos requieren de inscripción y están dirigidos tanto a agrupaciones artísticas como a la comunidad en general.

El costo de los talleres va de ¢3.000 a ¢8.000. Si requiere mayor información puede solicitarla a los teléfonos 2550-2340, 8453-5107 o al correo gestionypromocioncc@gmail.com.