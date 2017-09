Salvador Dalí no es el padre de la vidente española Pilar Abel, confirma examen de ADN

Tras casi dos meses y medio de polémica, la Fundación Gala-Salvador Dalí informó a los medios de comunicación de que las pruebas de ADN realizadas al cuerpo exhumado de Dalí comprueban que la española Pilar Abel no es su hija.

"La Fundación se alegra de que con este dictamen se ponga fin a una absurda y artificial polémica, y de que la figura de Salvador Dalí quede definitivamente excluida de unas pretensiones totalmente infundadas", escribió la fundación de Dalí en un comunicado que agrega que no ofrecerán más declaraciones.

La exhumación del surrealista se realizó en julio. El Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de España extrajo de la tumba de Dalí en la ciudad de Figueras en Cataluña. Los forenses tomaron muestras de la tibia, el fémur, las uñas y las muelas del artista catalán, había informado el diario La Vanguardia. Esas muestras fueron cotejadas con la saliva de Abel y los resultados fueron negativos.

"Esta conclusión no es ninguna sorpresa para la Fundación, puesto que en ningún momento ha habido indicio alguno de la veracidad de una pretendida paternidad", informó la institución a la prensa.

El periódico español El País consultó a Abel tras recibir la información de la fundación. La mujer tiene 61 años y es vidente de profesión. Según la historia que ha relatado frente a las autoridades españolas y prensa, su madre la concibió tras tener con Dalí "una amistad que se convirtió en amor".

"Ni yo ni mi abogado tenemos los resultados. Hasta que no tenga un comunicado oficial ya pueden decir misa. Yo no me escondo, sea el resultado que sea: positivo, negativo o nulo, daré una rueda de prensa con todos para explicarlo (...) "¡Estoy flipando! Si sale negativo seguiré siendo la Pilar", dijo la mujer a El País tras ser informada del comunicado de prensa.

Abel comenzó el proceso legal hace dos años. En junio del 2017, una juez de Madrid emitió la orden de exhumar "el cadáver del pintor Salvador Dalí, con objeto de obtener muestras de los restos mortales para determinar si es el padre biológico de una mujer de Gerona".

Tras la decisión judicial, la organización había dicho que la inversión en el proceso de exhumación era injustificado. El comunicado de prensa lo reitera.

"La inusual e injustificada decisión judicial de practicar la exhumación se confirma como totalmente inadecuada y desproporcionada, poniendo en evidencia su total improcedencia y la inutilidad de los costes y perjuicios de todo tipo que ha ocasionado,respecto a los cuales la Fundación reitera la expresa reserva de acciones", detall el documento.

En 1989, a sus 84 años, Dalí murió a causa de una fallo cardiorrespiratorio en un hospital de Figueras. Tras el resultado forense, los huesos del artista deberán ser nuevamente enterrados en la cripta de su casa-museo, en esa ciudad catalana.