Invitado del FID David del Valle:‘El diseño tiene la misión de servirle a la sociedad’

A los 24 años, el diseñador colombiano David del Valle, supo que era momento de emprender. Hoy, casi un lustro después tiene en sus atestados la creación de un estudio de diseño que abarca varias unidades de negocio: Tu Taller Design .

Además, es el brillante creador del Medellín Design Week, un festival de diseño que convierte la ciudad en un espacio para dar a conocer lo mejor de la creatividad.

Del Valle fue uno de los invitados para la sétima edición del Festival Internacional de Diseño (FID). En su charla motivó a los asistentes a ser líderes pero, sobre todo, a valorar el trabajo de los carpinteros y artesanos, pues muchas veces hacen los trabajos que ni las máquinas más tecnológicas logran.

“En Tu Taller usamos desde lo más tecnológico hasta lo más artesanal; hay piezas que hacen personas que ni una máquina puede hacer y eso es muy valioso”, aseveró.

Es el fundador del Medellín Design Week, ¿qué lo movió a crearlo?

La creación fue hace cuatro años y ha crecido demasiado. Ya somos seis socios, estamos manejando 20.000 personas, hacemos 36 eventos en una semana (del 9 a l 17 de junio). En Colombia y en Latinoamérica en general hay muy poca difusión del trabajo del diseño porque no hay este tipo de eventos. Así que aunque seas buen diseñador no te reconocen porque no estás en una feria internacional; entonces, nos tocó crear nuestro propio evento.

Cómo definiría el modelo de negocio de Tu taller Design...

Tenemos unidades de negocio que complementan la sombrilla que es Tu Taller Design. Tu Taller se enfoca en proyectos más grandes y masivos como hacer edificios públicos. Las unidades de negocio son Polígono, que es algo más experimental; trabajamos objetos de galería. Otro es el Colombia Design, donde promovemos diseño de exportación de talento colombiano. Tu Taller Store es nuestra primera tienda pequeña, donde exhibimos nuestros productos y proyectos. Finalmente, Maker Home es el último modelo de negocio; creamos viviendas de madera.

¿En qué consiste su alianza con la Universidad Veritas?

Ellos tienen un departamento que se llama Fab Lab (Laboratorio de fabricación digital), eso es lo mejor que le pudieron haber hecho a los estudiantes por encontrar nuevas formas de producir objetos, entonces sé que de ahí van a salir nuevos desarrollos. Yo tengo una tienda y un estudio de diseño, entonces yo puedo fortalecer la escuela o la academia a través de cursos; con esto podemos hacer transferencias de conocimiento y ellos pueden mandarme estudiantes a que hagan prácticas en mi empresa, podemos generar una relación de conocimiento y prácticas en ambas vías.

En Tu Taller Design están trabajando con la cultura de su país. ¿De qué se trata el proyecto?

Para nosotros nuestra cultura es muy importante. En la cultura colombiana esta es la pieza perfecta, la más bella para mí que es el Poporo Quimbaya. Las formas de esta pieza nos inspiran mucho: lo que hacemos es que tomamos una pieza, la simplificamos y encontramos en ella morfologías y nos inspiran. Hacemos objetos funcionales pero son también como una escultura.

¿En qué consiste el proyecto que trabajan con las mujeres aborígenes wayú?

Nosotros queremos fortalecer nuestro contexto; por ejemplo, nuestro país es de tejedores y hay un tema social, hay que pensar en esta tradición. Hay personas especializadas en esto como doña Rosinia (mujer wayú). Con ella tendremos una exposición en Milán y esto va a ser Tu Taller Design by Rosinia González. Ella está tejiendo piezas, y nosotros nos inspiramos en el tejido y hacemos un producto con el tejido que ninguna máquina puede hacer; ellas sí logran hacerlo.

”Esta pieza la vamos a presentar a Moroso (tienda de diseño de muebles italiana). La idea es que me dejen hacer una colección con las wayú; yo les propondría a ellos que hiciéramos un show con doña Rosinia en Italia, donde ella esté tejiendo mientras la gente ve los muebles. El diseño es capaz de empoderar las cosas. El diseño, a diferencia del arte, tiene la misión de servirle a la sociedad. Yo necesito servirle a la comunidad.

La mayoría de los participantes del FID son estudiantes y personas en busca de emprender. ¿Qué consejo les da a quienes quieren trabajar diseño de producto?

Para mí lo más importante es que entiendan que en el diseño se pueden tener muchas formas de emprender, no solo en el producto como tal: yo estudié producto, pero ahora hago arte, eventos, agencia, tienda y casas de madera; todas estas unidades de negocio nos fortalecen como empresa.

¿Qué mensaje le da a los diseñadores costarricenses?

Me pareció muy fuerte cuando vi unas ventas de artesanías y vi muñequitos como Snoopy tallados en jade y pensé que por qué no hacer un collar que puede valer 20 veces más. Podrían venir diseñadores ticos y proponer proyectos a los artesanos. Yo les digo que miren hacia adentro, y van a encontrar el valor que ningún otro diseñador puede hacer. Acá hay bancas de piedra; ahí está todo el material que necesitan. Yo podría venir y decir: ‘hice esta silla inspirada en la cultura de Costa Rica’, pero esa no es mi labor.