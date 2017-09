En el libro 'Hábito', el fotógrafo Leo Carvajal expone su intimidad

Hábito es un libro hecho de momentos irrecuperables. Entre el 2009 y el 2013, así vivió Leo Carvajal , en estas fotografías de habitaciones, paisajes, manos, torsos. Hay muchas imágenes más, claro, pero estas son las que quedaron en el libro, las que comparte.

Carvajal, quien se formó en diseño publicitario, se enamoró de la fotografía a media carrera y se fue a estudiar a Barcelona. Allí conoció, entre tantas cosas, a una mujer, la que protagoniza calladamente este libro, con la que vivió una relación en aquel periodo.

Hábito (edición limitada de autor) es su primer libro, “algo que quería hacer desde hace años”. Editar los cientos de fotos fue, dice Carvajal, “escarbar y ver qué fue en esa época”.

Pero, ¿por qué era importante recuperar esos años? “No lo suelo conversar tanto y tampoco es tan obvio. Cuando fui a estudiar foto a Barcelona, me fui por un año, no tenía idea de qué iba a pasar, no conocía a nadie, vivía solo. Conocí a esta chica y de repente cambió mi visión de la fotografía, me enseña referencias, fotógrafos... Se volvió una musa”, explica Carvajal.

Son imágenes muy íntimas, cercanas al cuerpo. Hay confesiones que no se dicen, historias en mute , fijas en película de 35 mm como esperando el tacto del lector para conversar. Y recordar. “De cierta forma sentía que tenía que hacer algo con esas imágenes, sentía que se me estaban quedando atrás”, dice el fotógrafo. “Me gusta mucho documentar mi vida; creo que es lo que más me emociona”.

Uno se imagina que, al emerger del líquido de revelado, se conectaron por un instante con el momento real, el pasado. Luego callaron y quedaron aquí, en el libro, esperando.

Hábito se vende en ¢10.000 en el sitio www.leocarvajal.com . Hasta el fin de la Feria Internacional del Libro (domingo 3), está en el puesto de Buhólica y luego estará en otras librerías.