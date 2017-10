Tica expone fotos de la aurora boreal de Islandia en Semana de Cine de Valladolid

En setiembre, la costarricense Alexia Uriarte cruzó Islandia junto con otros 19 fotógrafos. Fue la primera vez que la artista vio la aurora boreal y fue el primer viaje en el que utilizó su cámara para fotografiar a placer el cielo nocturno.

"Ver la aurora boreal por primera vez en mi vida fue espectacular", dijo, en una entrevista vía telefónica, la fotógrafa, quien está radicada en Madrid de España. "La primera vez, los primeros cinco minutos, lo disfruté. Pasa que se nos olvida disfrutar el momento".

A partir de este sábado 21 de octubre, una muestra de 12 fotografías de Uriarte recibirán a los visitantes de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Semici).

El festival de cine español se realizará hasta el 28 de octubre en el Teatro Calderón en Valladolid (ciudad al noroeste de España). Para la edición del 2017, la programación del Semici incluye una sección de películas dedicadas precisamente a Islandia.

Uriarte explicó que las imágenes fueron escogidas por el director del festival de cine, el periodista español Javier Angulo. Él fue contactado por el Consulado General de Islandia en Madrid, después de que Uriarte les enviara sus fotografías. Durante el festival, la muestra estará en el vestíbulo del Teatro Calderón.

"Soy la única fotógrafa exponiendo; es una oportunidad muy linda para mí", dijo Uriarte.

Las imágenes fueron tomadas en setiembre en una expedición liderada por el fotoperiodista Babak Tafreshi, conocido por su trabajo para la revista National Geographic. El grupo de 20 fotógrafos recorrió pueblos, lagunas, faros, témpanos de hielo y otros paisajes naturales propios de las zonas cercanas a la costa.

"Tafreshi nos llevó a sus lugares favoritos en las noches. Yo me tiraba al suelo, metía prismas frente a la cámara. Me volví loca en Islandia. Era un escenario muy diferente y muy dramático. A veces pasaban horas y no veía personas en el camino", explicó Uriarte.

Según la fotógrafa, en el grupo del viaje también se encontraba un científico del Observatorio Las Cumbres de California, entre otros profesionales. Algunos de ellos incluso lloraron cuando vieron por primera vez el cielo estrellado, tras años de vivir en áreas urbanas.

En el 2018, la tica planea volver a Islandia y organizar una exposición más completa de su arte en Madrid. Uriarte regresará en febrero, durante el invierno, para poder tomar fotos de cataratas congeladas.

Uriarte se especializa en retratos. En el 2014, Uriarte siguió los pasos del futbolista Keylor Navas en su primer partido en el Real Madrid.

