Falleció Andrés Borrasé, el periodista que dirigió 'La Prensa Libre' por 58 años

El periodista costarricense y exdirector de La Prensa Libre, Andrés Borrasé Sanou, falleció la madrugada de este martes 25 de abril. Tenía 89 años.

José Antonio Pastor, concuño de Borrasé, confirmó que el comunicador murió en su casa de habitación en San Juan de La Unión, en Tres Rios.

"Él padecía de varias enfermedades que complicaron su salud en los últimos años y aunque era un hombre fuerte sufrió varias recaídas", refirió Pastor.

Andrés Borrasé dirigió por 58 años el extinto periódico La Prensa Libre –convertido desde el 2015 en diario digital–. De ese medio se apartó el 31 de diciembre del 2007 y debido a su trayectoria años después recibió un Récord Guinness.

Borrasé ocupó por primera vez la dirección de La Prensa Libre en 1949. Al medio periodístico llegó por herencia familiar: su padre José Pepe Borrasé Rovira fue director administrativo de La Prensa Libre y bajo su liderazgo fue común que sus hijos asumieran las labores del medio.

Fue así como Andrés Borrasé, a los 15 años, reporteaba, fotografiaba y redactaba variadas informaciones noticiosas. Seis años más tarde su padre lo elige director del medio.

"Mi padre me llamó para decirme que me iba a hacer un regalo muy especial por el acontecimiento (cumplir los 21 años), lo cual me puso a vislumbrar que tenía muy cerca un auto nuevo, pero no fue así. Me comentó que él me había visto crecer y responder de buena forma a sus encargos de trabajo, por lo que en esa ocasión quería informarme que depositaba en mí la dirección del periódico que él llevaba", recordó don Andrés en un libro de sus memorias.

Desde esa oficina cosechó una prodigiosa carrera que a comienzos del 2016 –y tras dos años de investigación y análisis– fue premiada con un Récord Guinness por ser el director con más años al frente de un periódico en el mundo.

"Yo no había pensado en este premio tan a fondo; de verdad que es algo muy hermoso por todos los años que estuve ahí, las carreras, las trasnochadas, que se me molestaron los políticos. El premio se lo dedico a la libertad, a la democracia, al país, a todo el equipo que me acompañó en La Prensa Libre y a mis compatriotas. Para mí fue un gusto y no esperaba nada a cambio", dijo Andrés Borrasé en ocasión del reconocimiento.

Don Andrés no estudió periodismo; sin embargo, el Colegio de Periodistas de Costa Rica le otorgó el título debido a su comprobada trayectoria, que inició incluso antes de que la carrera de comunicación existiera en el país.

El cuerpo de Andrés Borrasé se velará a partir de esta tarde en Jardines del Recuerdo de Los Yoses. Sobre las honras fúnebres se informará en las próximas horas.











