Diseñadores ticos se reunirán en Nueva York para exposición en exclusiva galería

'Two Mundos' se exhibirá del 22 de mayo al 15 de junio en reGeneration Furniture

Diseñadores costarricenses y algunos extranjeros con muchos años de residir en el país se reunirán en Nueva York como parte de una exposición en la exclusiva galería reGeneration Furniture.

La muestra se inaugurará el lunes 22 de mayo y permanecerá abierta hasta el jueves 15 de junio. Two Mundos es el nombre de la exhibición que reúne desde nuevas pinturas hasta esculturas, piezas mobiliarias y decorativas, todas modernas, sofisticas y creadas por diseñadores de Costa Rica.

"Estamos contando una historia sobre Costa Rica. Por ejemplo, los módulos de cuero son imitaciones de unas plantas ticas que crecen en la jungla, la madera para las esculturas la fuimos a recoger en fincas donde se habían caído árboles. Todas las piezas que se exhibirán se basan en el estilo de vida de Costa Rica y en honor a su naturaleza", dijo la célebre diseñadora nacional Gabriela Valenzuela-Hirsch.

Esta es la primera exposición que Valenzuela presenta en la Gran Manzana en una década. Por ello, decidió compartir ese honor con otros diseñadores –entre emergentes y consolidados–.

"Todas las colaboraciones (las piezas que se exhibirán) han partido de mis diseños y de un trabajo en conjunto. Es decir, los diseños no son ni de ellos ni míos, es un proyecto que es nuestro y en el que no hay ego", agregó Valenzuela, quien fue directora creativa de la multimillonaria compañía de modas Go Silk.

Los artistas que la acompañarán en la exclusiva muestra son Óscar Ruiz-Schmidt, diseñador de modas y director creativo de la marca Obra Gris; Muriel Haerens, diseñadora belga de selectos muebles en madera, quien reside entre Costa Rica y su país natal; Bárbara Cuevas, costarricense diseñadora textil especializada en la intervención de telas, y María José Núñez, diseñadora industrial y artesana, quien nació en El Salvador y creció en Costa Rica; ella participó en la Bienal Iberoamericana de Diseño de Madrid en los años 2012 y 2014.

Los otros diseñadores que mostrarán sus trabajos en Nueva York son los arquitectos Dimay Valenzuela y Esteban Cardona, la artista en cerámica y ambientalista Viviana Araya, la ceramista Mariela Salazar y la versátil artista y diseñadora Bernadette Prada, costarricense radicada en Colorado, Estados Unidos.

Gabriela Valenzuela dijo que a la mayoría de los talentos los conoció por medio Ruiz-Schmidt durante una apertura de una compañía de muebles. "Él (Ruiz) estaba más empapado de quien era yo que al revés. Fui a descubrirlo al estudio (a Ruiz) y ahí tenía cosas muy creativas; fue allí donde nació la idea de que yo no debería ir a exponer sola. Óscar me fue diciendo de algunas personas, yo conocía a un par y ahí nos integramos", comentó.

Valenzuela dijo que cada artista seleccionado posee un talento propio y desarrollado con gran seriedad y compromiso, incluso, con el medio ambiente.

Por tal motivo, las piezas se confeccionaron a partir de materiales orgánicos y reciclados y durante el proceso se cuidó evitar los desechos y el impacto a la naturaleza.

"Tenemos muchos muebles de madera con resinas que hemos desarrollado, sobre todo resinas naturales a base del árbol de jocote. Las sombras de las lámparas de madera son construidas a partir de módulos de cuero descartado en fábricas de zapatos, los enormes tablones de madera que ahora forman la base de impresionantes mesas fueron recolectados éticamente de árboles caídos en los bosques de Costa Rica. No fuimos con tractores ni cadenas, sino en toros y carretas de bueyes a recopilar nuestras maderas, con el suficiente cuidado de no ocasionar daño alguno", subrayó la artista.

Gabriela Valenzuela vivió por años en el exterior desarrollando su proyecto artístico para múltiples plataformas, inclusive la pantalla grande; empero, desde el 2014, la costarricense regresó a Costa Rica y creó Heartwood, cooperativa de artesanos que fundó para que hombres y mujeres en riesgo social transformaran su arte folclórico en una fuente de ingresos y de orgullo.

Asimismo, Valenzuela está comprometida a inspirar e instruir a una nueva generación de jóvenes diseñadores para crear y desarrollar productos innovadores que seduzcan los sentidos y el gusto de costarricenses y foráneos.

Oscar Ruiz-Schmidt, diseñador de modas y director creativo de la marca Obra Gris. (regenerationfurniture.com.) Muriel Haerens, diseñadora belga de selectos muebles en madera quien reside entre Costa Rica y su país natal. (regenerationfurniture.com.) Bárbara Cuevas, costarricense diseñadora textil especializada en la intervención de telas. (regenerationfurniture.com) María José Núñez, una diseñadora industrial y artesana que nació en El Salvador y creció en Costa Rica. (regenerationfurniture.com.) Arquitectos Dimay Valenzuela y Esteban Cardona. (regenerationfurniture.com.) Artista en cerámica y ambientalista Viviana Araya. (regenerationfurniture.com.) Ceramista Mariela Salazar. (regenerationfurniture.com.) Artista y diseñadora Bernadette Prada, costarricense radicada en Colorado, Estados Unidos, desde hace varios años. (regenerationfurniture.com.)











