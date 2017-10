Dos artistas de Costa Rica muestran su obra en Los Ángeles como parte de ‘Pacific Standard: LA/LA’

En medio de la enorme revisión del arte latinoamericano que propone Pacific Standard: LA/LA , en Los Ángeles (Estados Unidos), dos artistas de Costa Rica muestran sus obras.

Victoria Cabezas y Javier Calvo son de generaciones, preocupaciones y técnicas distintas, pero los une ahora la inclusión en dos grandes muestras que, cada una a su modo, apuntan a llenar vacíos en la compleja historia del arte de la región: el videoarte y el arte experimental de mujeres.

Cabezas participa en Radical Women: Latin American Art, 1960–1985 , una vasta revisión de las mujeres que emprendieron proyectos experimentales en una intensa época para Latinoamérica.

Participa con cuatro fotos, sin título que se exhibieron en el Centro Cultural Costarricense Norteamericano en 1974, junto con otras fotografías, esculturas, instalaciones y ensambles (cerca de 40 obras, relacionadas con la imagen del banano, de la “Banana Republic” y su peso en la historia de Costa Rica).

“Esas obras que están en la exposición formaron parte de una muestra aquí en Costa Rica, las archivé y hasta luego. Las que se exhiben las tuve que restaurar digitalmente con ayuda de un amigo”, lamenta la artista, quien está trabajando en una mayor revisión y restauración de su trabajo de aquella época.

“Me han preguntado si alguien escribió, publicó o comentó. Para ser justa tendría que decir que tampoco es que se hablara de otras muestras, la crítica y la curaduría no habían nacido en Costa Rica. Que tanto trabajo se tenga que engavetar durante tantos años es desalentador”, lamenta la artista.

Ahora, en la exposición de Los Ángeles, ha podido revisar este trabajo y compararlo con lo que otras artistas estaban haciendo en aquella época en países vecinos, sin que la crítica, la historia ni el periodismo las destacaran en aquel momento.

“La oportunidad de mostrar algunas de estas obras en el contexto internacional ha sido maravilloso desde lo personal y lo artístico. No lo conocíamos entre nosotras. Ellas no sabían de mi trabajo y yo no sabía de ellas. Darme cuenta de que estaban ocurriendo estas actividades. Estábamos en muchos casos trabajando aisladamente”.

Por su parte, Javier Calvo muestra su trabajo en el espacio LAXART , en Video Art in Latin America . Presenta su video en loop de cinco minutos Solo yo , en el que presiona con el dedo una quemadura de sol en su piel, con la forma del mapa centroamericano, en el punto que representa a Costa Rica. Así, al “identificarse”, borra la cartografía, a la vez que “blanquea” el país, al modo del discurso de la excepcionalidad costarricense.

Calvo destacó que lo masivo del evento no ocultó la reflexión crítica en torno a las obras y la historia. “Lo que más me llamó la atención fue que se cuenta con presupuestos tan grandes que las instituciones tienen la oportunidad de coordinar y organizar desde publicaciones muy amplias hasta simposios, recorridos, mucha publicidad en una ciudad tan amplia…

”Me parece importante rescatar que, aunque fue un poco impresionante, en el sentido crítico, en la mayoría de eventos hubo espacios de discusión, foros que se van a seguir manteniendo”, explicó el artista.

Durante su visita a Los Ángeles con motivo de la inauguración, participó en entrevistas y en las inauguraciones de las diferentes exposiciones, así como en otras oportunidades de conexión con artistas y estudiosos del arte latinoamericano.

De ambas exposiciones se publicarán extensos, ricos e imprescindibles catálogos.