Cine Magaly proyecta en 'Exhibition on Screen' a los jardines del impresionismo en Estados Unidos

Rosales abundantes, arbustos exuberantes, la vida de ocio en medio del color y textura de la naturaleza artificiosa de la jardinería. El programa Exhibition On Screen del Centro Cultural Costarricense Norteamericano ofrece dos funciones del documental Impresionismo americano, sobre los cambios estéticos y culturales en la pintura estadounidense entre 1887 y 1920.

Las presentaciones serán en el Cine Magaly (barrio La California). La primera será el martes 15 de agosto, a las 6:30 p. m.; y, la segunda, el domingo 20 de agosto a las 2:30 p. m. Las entradas cuestan ¢5.570 y se pueden comprar en la boletería del cine o su boletería en línea. Puede obtener más información en el evento de Facebook.

El documental está narrado por la actriz Gillian Anderson (conocida por sus series The X-Files y The Fall). Las obras de la cinta pertenecen a la exhibición El jardín del artista: impresionismo estadounidense y el movimiento de jardines, 1887-1920. En el 2015, la muestra de pintura hizo un recorrido por el museo del Pennsylvania Academy of the Fine Arts y el Museo Florence Griswold en Connecticut.

"Se suscribieran o no, de forma completa, al impresionismo europeo, los artistas estadounidenses estaban forzados a aferrarse al mar de cambios que le trajo al arte moderno y a la cultura", escribió la curadora de la exposición, Anna O. Marley, en el sitio web InCollect.

"El movimiento de jardines fue impulsado por el estilo de vida estadounidense en los suburbios, en el cambio de siglo, que estaba vinculado con el desarrollo de tranvías, el interés en crear ciudades jardín y parques públicos; así como los principios de las artes y manualidades que se articularon en Inglaterra, a finales del siglo XIX".

El simbolismo de las plantas

La proyección de Exhibition on Screen explora a los artistas impresionistas por medio de los cambios sociales y culturales de Estados Unidos. A finales del siglo XIX, el país recibía influencia de todas las historias de migraciones. Entre ellas, estaban también las profesionales: los artistas que estudiaban en escuelas europeas y traían consigo sus temas y técnicas.

Impresionismo americano comienza por dibujar una de esas conexiones, la amistad del retratista estadounidense John Singer Sargent (1856-1925) con uno de los creadores del impresionismo, el francés Claude Monet. El documental utiliza el valor de los jardines más famosos de la época, como el de la propia Florence Griswold (ubicado en la propiedad del actual museo con su nombre), para hilar otras historias.

"Describen Estados Unidos desde la exploración hasta su explotación, de lo individual a lo industrial, de los ricos a los muy ricos (...) Académicos aparecen para hablar sobre el nacimiento del movimiento de jardines como una reacción al crecimiento de las ciudades, la industrialización y hasta la migración. Esos factores se ofrecen como razón suficiente para que los artistas y las élites se resguardaran en sus jardines, refugios seguros para su expresión, belleza objetiva y soledad dentro de un panorama cambiante", explica la reseña de la revista británica Vulture Hound.

Artistas destacados en la cinta son Mary Cassatt –quien tuvo una cercana amistad con el francés Edgar Degas–; el paisajista Theodore Robinson –quien también fue amigo de Monet–; y uno de los miembros originales del grupo Ten American Painters (diez pintores americanos, en español), Willard Metcalf.