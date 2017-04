Artista 'drag' denuncia discriminación en el Museo de la Memoria y Tolerancia de México

México

Este martes por la tarde, la artista drag queen Mikonika Q acudió al Museo Memoria y Tolerancia con la intención de visitar una exposición sobre feminicidios que actualmente exhibe el recinto. En la entrada, denuncia la artista en sus redes sociales, un guardia de seguridad le negó el acceso por la forma en que iba vestida.

"Por ir en drag no me dejaron entrar al Museo de la Memoria y Tolerancia, me sorprende después de entrar en drag al de Bellas Artes, CCE, Estanquillo, y Sumaya! (sic). Está en las políticas del museo de la Memoria? O fue por ir maquillado?", escribió la integrante del colectivo Dragas en la Calle.

Según Mikonika Q, a su salida se encontró con un personal de comunicación del museo, quien también le indicó que no podía entrar con ese vestuario.

En protesta, la artista realizó un performance afuera del museo. La intervención se tituló Dragcidio, como una contraposición a la exposición Feminicidio en México y, según contó en sus redes sociales, buscó reflejar el rechazo que sintió del personal de un museo que promueve la inclusión.

"Más allá de querer unas fotos fue un rotundo no sin explicación... Fue un acto simbólico. En mi propia familia he tenido casos de feminicidio, lo cual en mi persona trato de difundir esta idea de ir en contra de esta situación en México. Para dar respeto a un lugar y contenido (víctimas) es suficiente ponerme una bata negra larga?", escribió.

A través de redes sociales, en mensajes privados enviados a amigos suyos, el Museo ha respondido que se le negó el acceso porque no había comprado boleto y porque no tenía permiso para las fotografías. Sin embargo, la artista indica que no pudo ni pasar a la taquilla. "¿Por qué no tengo un boleto del museo? Porque no pasé, quedé afuera del mismo, lo compro desde el patio?", dijo.

El colectivo Dragas en la Calle, explica, tiene como objetivo promover la inclusión y que "sin importar apariencia puedes entrar a un espacio cultural y quitar esa imagen de que el museo es solo para gente con dinero y una educación más allá de la básica".