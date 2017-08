Arte de Cinthia Monge engalana etiqueta de vino argentino

Una de las botellas de la conocida marca de vinos argentinos Navarro Correas tiene en su etiquetada un patrón que simboliza uno de los aspectos más importantes de barrio Los Ángeles en San José: los zapateros. En la etiqueta de esta edición especial para Costa Rica –y próximamente Perú– está plasmado el arte de la diseñadora Cinthia Monge, inspirado en ese barrio.

Barrio Los Ángeles se ha caracterizado por la presencia de muchos zapateros y de la comercialización de cuero. La diseñadora de modas Cinthia Monge quiso contar esa realidad a través de un vestido que fue parte de la exposición Traffic Museum 2016, presentada en el Museo del Banco Central. Ahora un patrón de ese diseño embellece la etiqueta del famoso vino argentino.

El textil de la obra está hecho a base de cordones, cueros y ojales metálicos, y está conformado por varias piezas que simbolizan las líneas del tren que pasa por este barrio.

"A mí me encantan los centros de ciudad. Yo iba y me metía al barrio y caminaba diferentes días, a diferentes horas para vivir el ambiente. Yo estudié en Nueva York seis años y todo se hace caminando, todo es cerca, se vive el centro de ciudad. El proyecto de crear inspirándome en un barrio me pareció perfecto para sumergirme en barrio Los Ángeles".

Esta es la primera ocasión en la que el arte tico queda inmortalizado en una botella de Navarro Correas; aunque la bodega mantiene esa tradición siempre se habían utilizado las creaciones de artistas argentinos.

María Sol Rico, representante para Centroamérica de Navarro Correas, explicó que la propuesta de Monge les pareció "superinteresante" y que además los terminó de convencer el compromiso con el que hace un año, la diseñadora asumió el reto de crear inspirada en barrio Los Ángeles. En ese momento, la marca distribuida en Costa Rica por Florida Vinos y Destilados, patrocinó el proyecto de Cinthia Monge.

Por cada botella de esta edición especial que se venda, el cinco por ciento se destinará a Arte por la Paz.

"Esto es un hito en mi desarrollo como artista"

Viva conversó con la diseñadora de 27 años sobre esta experiencia.

¿Cómo recibe la noticia?

Todo fue muy esporádico. No sabíamos que íbamos a poner el diseño en la etiqueta. Para mí es superemocionante. Siento que ha sido un trabajo de muchos aspectos que se están juntando para hacer algo genial. No es solo lo del vino que se asocia al arte, ni lo que me pueden impulsar a mí a nivel de trayectoria artística, sino también dar algo a la comunidad artística.

¿En qué se había inspirado usted? ¿Por qué eligió barrio Los Ángeles?

Ese es un barrio superindustrial, no mucha gente sabe dónde queda, ni por qué es interesante. Ahí se aglomeraban muchos zapateros y hay mucha materia prima. Yo quería potencializar todos estos materiales en otra perspectiva y sacar un vestido nuevo y diferente.

¿Ve a San José en la etiqueta?

Claro. La esencia del vestido y del textil creado en sí es representativo de todos los zapateros de barrio Los Ángeles.

Luego de esta exposición de su diseño, ¿qué más viene?

Esto marca un hito en mi desarrollo como artista, porque una casa tan grande y significativa se asocie con uno es un honor. Para mí es importante que este tipo de alianzas sean un buen ejemplo para el desarrollo de la cultura y el arte nacional.

¿A qué aspira en la moda y el arte?

Tengo mi propia marca, entonces ahora aspiro a crecer todo lo que se pueda. Abrí mi taller hace poco. Presenté mis diseños en el Mercedes Benz Fashion Week: la colección fue bien recibida. Ahora estoy enfocada en vender la colección.

Hábleme de su marca Cinthia Monge...

Yo todo lo que hago es para mujer, no tengo una edad en específico. Todo lo que trabajo es hecho a la medida, le damos al cliente algo más allá de solo ir y comprar algo en una tienda. Tenemos el tacto de que alguien llega y le solucionamos el problema de si la pieza le queda grande o muy pequeña. Todo es único y es un gran factor en un país tan pequeño. Hago bastantes vestidos de noche. Yo me inspiro en la clienta y en la conversación que tengamos.