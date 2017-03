Entrelíneas dará concierto gratuito este 1.° de abril en Terrazas Lindora

A las 5 p. m. en ese centro comercial en Santa Ana

Presentación forma parte del Summer Days Are Not Over, que además del show del grupo reunirá otras actividades para la familia

La banda costarricense Entrelíneas se presentará este sábado 1°. de abril en el centro comercial Terrazas Lindora, en Santa Ana, a las 5 p. m.

El grupo ofrecerá un concierto en el marco del Summer Days Are Not Over (Los días de verano no han terminado) que organiza ese comercio durante ese día.

Con temas de su repertorio rock/pop como Se siente bien, Nadie sabe bailar, Sabes bien o Hasta ver salir el sol, la banda saltará al escenario para ofrecer una presentación gratuita y abierta al público en general.

A Entrelíneas la conforman los músicos Mau Madriz (vocalista y guitarrista), Chris Monestel (bajista), Marvin Macho Araya (en el teclado), Mario Araya (en la batería) y Juan Benavides (en la guitarra). La banda arrastra una experiencia de casi una década.

Más actividades. Previo al concierto, Terrazas Lindora ofrecerá una serie de actividades pensadas para que la familia disfrute de las tardes de verano.

Desde la 1:30 p. m. el centro comercial dispondrá de espacios de entretenimiento como una tabla de surf de realidad virtual, un tobogán gigante de agua y un photobooth de efectos especiales.

Además, habrá pintacaritas e inflables. Los dispositivos o stands de entretenimiento estarán distribuidos en la primera planta del comercio.











