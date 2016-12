Carnaval regresó a San José para llenarlo de color

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

San José recuperó este martes una de sus tradiciones más coloridas y llenas de movimiento: el carnaval.

Este 27 de diciembre, luego 11 años de ausencia, la actividad regresa a la capital para el disfrute familiar. En la última década el evento se realizó en Desamparados.

En esta edición el carnaval tuvo tres bloques: el primero fue un desfile de autos antiguos, posteriormente se dio paso a participantes que mostraron disfraces exóticos y finalmente las principales calles josefinas se llenaron de ritmo y alegría con el paso de una murga (comparsa panameña) y ocho comparsas costarricenses.

2 p. m. Alegre retorno

Minutos antes de la 1 p. m. aparecieron las primeras comparsas. Los fuertes retumbos en los tambores y certeros golpes de platillos prepararon el ambiente para que los enérgicos movimientos de los bailarines se apoderarán de las calles.

Las plumas coloridas y extravagantes trajes encendieron más el ambiente, que antes estaba caliente por el resplandeciente sol.

En total fueron ocho las comparsas participantes y una murga panameña. El desfile de personas usando trajes exóticos se canceló.

Las comparsas que generaron emociones en los espectadores aparecieron en el siguiente orden: Coronado Dancing Empire, Ritmo Caliente de Hatillo, Los Caciques, Samba Brumosa, Ritmo Lachi, Murga panameña los Distinguidos Calle Arriba de las Tablas, comparsa Ritmo y Sabor, Estrella del Sabor y Latin Sound.

Moreira Morales, de 59 años, llegó a las 8 a. m. y se instaló en las cercanías del Teatro Nacional.

Para Morales, vecina de Curridabat, que la fiesta del carnaval regrese a San José es un "gran regalo".

"Tenía 11 años de no venir, es una gran alegría regresar después de tantos años", afirmó.

Julio Fernández llegó desde Turrialba a las 7 a. m., con su esposa Kathya Mata y sus hijos Tracy y Bryan para ver el carnaval.

Fernández aseguró que aunque la actividad fue corta valió la pena, pues disfrutó como hace 11 años.

"Tenía más de una década de no venir a San José a una actividad masiva, hoy (martes) junto con mi familia decidimos regresar para disfrutar de esta gran fiesta", dijo.

Hora y treinta minutos después de iniciada la actividad, la Banda Municipal de Tarrazú se encargó del cierre.

12:05 p. m.Comienza la fiesta

Con una exhibición de 50 autos antiguos el carnaval en San José se inició al mediodía. Los aplausos y gritos de un público entusiasta reciben a cada uno de los automotores que se enmarcan en diferentes épocas.

La actividad no tuvo un discurso a su inicio, el alcalde josefino, Johnny Araya, tomó las calles y empezó a saludar a los alegres asistentes.

"Estoy impresionado de ver tanto público, hace 11 años que esta fiesta no se realizaba", dijo.

Al volver al ayuntamiento josefino, Araya determinó que el carnaval debía retornar a la ciudad capital.

"Existió un clamor por parte del pueblo, cada vez que nos veíamos en eventos masivos me pedían que regresáramos el carnaval a San José. Esta actividad me divierte mucho y me alegra", comentó.

El carnaval comenzó al mediodía en la esquina del Banco Popular y terminará en Paseo Colón, donde habrá un concierto con Los Ajenos y el grupo internacional Los Rabanes a las 4 p. m.











