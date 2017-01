Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

San José (Redacción)

Disney confirmó la tarde de este miércoles que el actor estadounidense Woody Harrelson formará parte del elenco del nuevo spin-off de la saga de Star Wars.

La adaptación de la saga espacial se enfocará en la juventud de Han Solo. Por el momento se desconoce el papel que interpretará Harrelson, sin embargo se especula que podría ser el mentor del rudo contrabandista.

Harrelson es reconocido por sus papeles en Natural Born Killers, True Detective, Zombieland y No Country For Old Men.

El largometraje será dirigido por Phil Lord y Chris Miller (The Lego Movie y 21 Jump Street) y el guion será escrito por Lawrence Kasdan y su hijo Jon Kasdan.

LEA: Cómic de 'Star Wars' revela que Han Solo está casado

La cinta contará con las actuaciones de Alden Ehrenreich (Beautiful Creatures), quien encarnará a Solo, Emily Clarke (Game of Thrones) y Donald Glover (Community), este último interpretará a Lando Calrissian.

La nueva película de Star Wars llegará a los cines en 2018 y empezará producción a inicios de este año.

A finales de diciembre del 2016 se estrenó Rogue One, el primer spin-off de Star Wars llevado a la pantalla grande. Esta cinta, dirigida por Gareth Edwards, dominó la taquilla estadounidense en su semana de estreno y fue elogiada por la crítica.

LEA: Crítica de cine: 'Rogue One', el mundo











Comparta este artículo Entretenimiento Woody Harrelson se une al elenco de la película de Han Solo Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Woody Harrelson se une al elenco de la película de Han Solo Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.