Vin Diesel acosa a periodista brasileña durante entrevista

El actor de las películas Rápidos y Furiosos y Dune, Vin Diesel, acosó a la periodista brasileña Carol Moreira durante una entrevista realizada en el canal de Youtube de la comunicadora.

El actor estadounidense permaneció con los lentes oscuros durante todo el cuestionario y resaltó la belleza de Moreira.

"Dios, eres tan hermosa. Dios, es tan hermosa. ¿Es verdad o no? Quiero decir, mírenla. ¿Cómo se supone que voy a hacer esta entrevista? Miren a esta mujer. Es tan hermosa. Háblame, nena", repetía Diesel a lo largo de los 10 minutos que duró la entrevista.

Posteriormente la periodista destacó en sus redes sociales que se sintió incómoda durante el desarrollo del cuestionario. La entrevista se realizó para promocionar el próximo largometraje de Diesel: XXX, el retorno de Xander Cage, que llegará a los cines para el 27 de enero del 2017.

"No sabía bien qué hacer. Me reía porque era una situación muy delicada. No me gustaba. En ese momento no sabía cómo reaccionar, pero verán que estaba incómoda, no fue elegante", concluyó la comunicadora.

Vin Diesel contrajo matrimonio con la actriz mexicana Paloma Jiménez en el 2007.











