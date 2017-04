Videojuego realizado por costarricenses llegará a las tiendas virtuales de PlayStation 4

'Mr. Massagy' es éxito en Youtube

El tercer videojuego del estudio costarricense Green Lava, Mr. Massagy, está disponible para las tiendas virtuales de la consola PlayStation 4 a un precio de $6.

El videojuego se estrenó en noviembre del 2016 para la plataforma para PC, Steam. Desde su lanzamiento, el título registra más de 50.000 unidades vendidas. Para el director de Green Lava, Eduardo Ramírez, esta es una buena oportunidad para dar a conocer su trabajo a un público más amplio.

Mr. Massagy es un videojuego de citas virtuales y se asemeja al animé de la década de los 90 Sailor Moon, por el diseño oriental de los niveles y sus personajes. El objetivo es elegir opciones de diálogos para cortejar a una pareja que luego le dará un masaje al jugador por medio del control o del gamepad.

"El jugador tendrá que utilizar sus habilidades de cortejo a través de una aplicación ficticia llamada Linger para elegir entre nueve diferentes pretendientes", explica la página del videojuego.

El juego tiene una tabla de posiciones para generar competitividad entre los usuarios, la versión de PlayStation tiene un final alternativo y un nuevo personaje.

Populares en Youtube

Para Ramírez esta premisa tan extravagante es el sello de identidad de su estudio que se ha caracterizado por realizar videojuegos que rompen el molde al ofrecer una jugabilidad poco común.

En Estados Unidos Mr. Massagy se viralizó gracias a que captó la atención de varios generadores de contenido de Youtube. Por ejemplo, el video de Markiplier, jugando a Mr Massagy tiene más de tres millones de reproducciones por su parte.

"Tuvimos suerte, nosotros no conocemos a estos generadores de contenido; sin embargo mucha gente les pidió que probaran nuestro juego y la retroalimentación que hemos recibido ha sido muy positiva", destacó Ramírez.

Los costarricenses debutaron en las tiendas virtuales de PlayStation 4 con el lanzamiento de Fenix Furia en setiembre del 2014.

El primer título de Green Lava alcanzó popularidad internacional por sus altos niveles de dificultad, característica que atrajo a cientos de youtubers y líderes de opinión.

En el 2015 Fenix Furia recibió el reconocimiento al Juego del Año de la plataforma YoYo Games y se puede encontrar en las tiendas virtuales a un precio que oscila entre los $10 y $15

Green Lava Studios lanzó el noviembre anterior My Name is Mayo a la tienda digital de la consola de Sony, después del éxito que tuvo en Steam al vender más de 45.000 unidades descargadas desde su estreno, en febrero de este año. El videojuego se vende en las tiendas a $1 y consiste en simplemente abrir un jarrón de mayonesa.

Ramírez confesó que ya trabaja en su próximo lanzamiento que llegará pronto a las tiendas virtuales.











