De los creadores de Grand Theft Auto

La secuela de Red Dead Redemption –uno de los videojuegos más esperados del año– quedó pospuesta hasta inicios del 2018, informó la productora de entretenimiento electrónico Rockstar.

Para consuelo de los gamers más fiebres, Rockstar, que también desarrolló Grand Theft Auto, mostró las primeras fotografías del título que estaba pactado para salir a finales de este año (en la galería adjunta se pueden apreciar las imágenes reveladas).

La primera entrega de esta saga salió al mercado en el 2010 con un sistema de juego sandbox, en el que el personaje puede interactuar con todos los elementos del mapa, por ejemplo puede asaltar bancos, jugar póker en cantinas con el resto de vaqueros y cazar a toda la fauna que habita al sur de Estados Unidos. Esta mecánica es similar a la de otros videojuegos populares como Assassin's Creed, Grand Theft Auto y Watchdogs.

LEA: Videojuegos: 'Mario Kart' y el acelerar, chocar, ganar y repetir

Este videojuego es una oda al género Spaghetti Western, que se popularizó en la década de los 70's con cintas como The Good The Bad And The Ugly y The Unforgiven.

La historia de Red Dead Redemption gira alrededor de John Marston, un forajido que se ve obligado a cometer una serie de crímenes y asesinatos para rescatar a su familia de una banda criminal que opera con el gobierno de turno.

Este videojuego fue un éxito al vender más de 14 millones de unidades y fue elogiado por la crítica especializada por su excelente campaña individual y un multijugador ambicioso para ese tiempo que permitía crear partidas en línea de hasta 16 jugadores. Incluso se dejó el galardón al mejor título del 2010.

Se espera que Red Dead Redemption 2 salga a la venta para las consolas PlayStation 4 y Xbox One. Por el momento se desconocen las novedades de esta próxima entrega.











Comparta este artículo Entretenimiento Videojuego 'Red Dead Redemption 2' quedó pospuesto hasta inicios del 2018 Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Videojuego 'Red Dead Redemption 2' quedó pospuesto hasta inicios del 2018 Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.