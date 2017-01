Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Noticia La Nación: Vea el nuevo adelanto de la película 'Wonder Woman'

Entretenimiento Vea el nuevo adelanto de la película 'Wonder Woman'

Warner Bros inició el 2017 con un nuevo adelanto de la película Wonder Woman, que llegará a los cine en junio.

La Mujer Maravilla, interpretada por la actriz israelí Gal Gadot, llegará por primera vez a la salas de cine en solitario pues había aparecido en la cinta Batman v. Superman: Dawn of justice (2016).

El tráiler muestra a Steve Trevor, un piloto que desciende en la isla Themyscira, donde habita una tribu de mujeres inmortales conocida como las Amazonas.

Ahí encuentra al alter ego de la Mujer Maravilla, Diana Prince, quien saldrá de su hogar para luchar en la Primera Guerra Mundial.

La cinta será dirigida por Patty Jenkins, quien saltó a la fama después de dirigir a Charlize Theron en la película Monster (2003).

Wonder Woman será el cuarto filme del universo cinematográfico de DC Comics y Warner Bros., luego de Man of Steel (2013) y Batman v. Superman: Dawn of justice (2016), así como Suicide Squad, que se estrenó el pasado 5 de agosto.

En noviembre le llegará el turno a Justice League.











Comparta este artículo Entretenimiento Vea el nuevo adelanto de la película 'Wonder Woman' Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Vea el nuevo adelanto de la película 'Wonder Woman' Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.