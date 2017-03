Vea el nuevo adelanto de la película 'Wonder Woman'

Llegó la heroína que todos estábamos esperando. Warner Bros reveló la mañana de este domingo el nuevo adelanto de la película en solitario de Wonder Woman.

La Mujer Maravilla, interpretada por la actriz israelí Gal Gadot, llegará a las salas de cine en junio. La valiente amazona apareció en la cinta Batman v.s Superman: Dawn of justice (2016).

En en el tráiler se puede apreciar a la guerrera más poderosa del mundo ayudar a las tropas aliadas en la lucha en contra de los nazis en la Segunda Guerra Mundial.

Wonder Woman será el cuarto filme del universo cinematográfico de DC Comics y Warner Bros., luego de Man of Steel (2013) y Batman v.s Superman: Dawn of justice (2016), así como Suicide Squad, que se estrenó el pasado 5 de agosto.

En noviembre le llegará el turno a Justice League.











