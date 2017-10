Ubisoft revela el contenido adicional de la nueva aventura de 'Assassin’s Creed'

Esta semana sale a la venta el anticipado videojuego Middle Earth: Shadow of War, que se desarrolla en las peligrosas tierras de Mordor. Este título es un delirio para todos los fanáticos de El Señor de los Anillos, pues prácticamente coloca toda la magia y peripecias de la Tierra Media en un videojuego que le da un vasto catálogo de oportunidades al jugador en una aventura llena de heroísmo y acción.

Esta es la continuación de Shadow of Mordor, que se estrenó en el 2014. En ese entonces, este videojuego desarrollado por Monolith Productions se ganó varios elogios de la crítica especializada, incluso lo colocaron como uno de los mejores títulos de ese año.

El videojuego está disponible para PlayStation 4, XBox One y PC.

Shadow of War utiliza la misma exitosa fórmula de hace tres años y coloca al jugador en los pies de Talion, un valeroso guerrero de la capital de los hombres (Gondor). Este personaje fue poseído por un espíritu benévolo (Celebrimbor) el cual le otorgó al protagonista una serie de habilidades especiales para combatir a los ejércitos de Sauron, el señor oscuro.

Talion es un súper espadachín inmortal, también puede disparar misiles mágicos con su arco y por si eso no fuera suficiente tiene la capacidad de controlar la mente de los enemigos que derrota.

Eso sí, el viaje en Mordor será de todo menos sencillo. Este videojuego hace alarde de los interminables ejércitos de Sauron compuesto por trolls, dragones, arañas gigantes y hasta a un poderoso Balrog.

Para enfrentar a todas estas amenazas, Talion deberá armar su propia horda. Gracias a sus poderes el protagonista podrá convencer a sus enemigos para que se unan a su causa de derrocar al señor oscuro.

Esto abre la puerta para que el jugador experimente asedios y batallas de épicas proporciones; sin embargo, conseguir un ejército lo suficientemente grande puede llevar una gran inversión de horas frente a la pantalla.

Para desbloquear todo el mapa disponible se necesitan entre 50 a 60 horas de juego, según destacó el estudio en su página oficial.

Shadow of War le da la oportunidad al jugador de realizar una pequeña transacción monetaria para comprar más soldados. Esta práctica no ha sido bien recibida por los fanáticos ni por la prensa especializada.

"Hay demasiado qué hacer y no sé si eso es bueno o es malo. A veces Shadow of War parece más como un trabajo que un videojuego y eso me parece frustrante por momentos", explicó el editor del portal de noticias Polygon.

La mecánica que llama más la atención de este videojuego es el sistema Némesis, el cual consiste en crear historias entre el personaje y los enemigos que derrota. Por ejemplo, si el jugador es eliminado por un orco este ganará respeto entre sus homólogos y eventualmente se volverá más fuerte.

Asimismo, si un jugador derrota a un orco, este podría volver para buscar venganza. Cada encuentro será único, por lo que es probable que la experiencia entre los jugadores sea distinta.

Shadow of War también destaca por su amplia capacidad gráfica, la cual se puede apreciar a toda su potencial en un PlayStation 4 Pro o en una computadora que alcance la potencia necesaria para proyectar en resolución 4K.

Para los entendidos del universo de Tolkien, los eventos de este videojuego ocurren entre El Hobbit y El Señor de los Anillos. Eso sí, estos hechos no se consideran parte del canon. A grandes rasgos, la trama plantea que Talion y Celebrimbor deberán crear una copia del anillo de poder para eliminar la presencia de Sauron y su séquito de Nazgul de una vez por todas.