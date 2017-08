Taylor Swift como zombi le restriega su éxito a quienes la critican en nuevo video

Taylor Swift, la estrella pop que encabezó los titulares la semana pasada al lanzar su nuevo sencillo estrenó el explosivo video musical durante la ceremonia de los Video Music Awards.

Su nueva canción, Look What You Made Me Do, hizo su debut el viernes pasado y ocasionó un revuelo en redes sociales. El significado de sus letras fueron interpretados por algunos como una humillación hacia el rapero Kanye West.

El explosivo video que se presentó en la celebración presentó a Swift con una decena de personalidades múltiples, entre ellas, la de un zombie.

En su producción hizo referencia a otros enormes clásicos de la música como Thriller de Michael Jackson y Girl Gone Wild de Madonna.

Finos carros, un tigre, un avión, motocicletas, una enorme jaula dorada, hombres en tacones: el nuevo éxito de Switf incluye de todo.

La polémica canción fue también interpretada por muchos como un mensaje para la anfitriona, Katy Perry

Swift no se presentó a la alfombra roja de la ceremonia, realizada en el Forum en Inglewood, California.

La canción marcó un récord en Spotify el sábado. Fue escuchada 8 millones de veces en un solo día. Swift estrenó un fragmento del nuevo video en Good Morning America y un video con la letra se hizo viral el viernes.

Vea a continuación el video musical: