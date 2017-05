'Yo soy Tapón' es el nuevo espectáculo de Christian Gómez

Tras su paso por TCMS el cantante descubrió su talento para las imitaciones

A mediados de abril del año anterior, Christian Gómez Tapón reapareció en la televisión nacional con una cara diferente. Dejó de lado su género urbano y la música con mensajes positivos para interpretar al tropical Elvis Crespo en la segunda temporada de Tu cara me suena (TCMS), programa de imitaciones en el que resultó ganador.

Tras reiteradas galas ganadas, Gómez y la audiencia descubrieron a un polifacético artista con la habilidad de personificar a todo tipo de cantantes. TCMS terminó en julio del 2016, y en agosto Tapón ya estaba poniendo sobre el escenario Yo soy Tapón.

"El show incluye comedia, música original e imitaciones. Hago una rutina de mi vida, le cuento a la gente mis experiencias, mis anécdotas, mi infancia, acerca de mi primera canción, los primeros países a los que viajé, entre otras cosas", detalló el cantante.

LEA: Tapón: 'Creo que me gané el respeto de mucha gente'

Durante su presentación, Tapón interpreta Creada a mi manera y Vive con él, parte de sus temas más conocidos. El plato fuerte de la hora de show (que puede extenderse hasta dos) son las imitaciones , que incluyen artistas como Celia Cruz, Marc Anthony, Leonardo Favio, José Feliciano, Enrique Bunbury, Facuando Cabral, Alejandro y Vicente Fernández, Eros Ramazzotti, Bob Marley, Sean Paul, Tego Calderón, entre otros.

"Lo bonito es que es un show para todo público, es adaptable para cualquier situación", aseguró.

Oportunidad. "Cuando una puerta se cierra otra se abre", dice el cantante. Actualmente su mayor fuente de ingresos es su show. Antes de entrar al programa se dedicaba a presentarse en iglesias, pero tras su participación en TCMS "muchas puertas se cerraron": que cantara música secular no sentó bien a algunas agrupaciones religiosas. Tapón era invitado entre una y dos veces por semana a diferentes congregaciones; este año, sus invitaciones han sido solamente dos.

"Yo me sigo congregando. Mi relación con la iglesia continúa igual, si me quisieran invitar yo estoy con las puertas abiertas. Esta noche, de hecho me invitaron a una iglesia. Yo no tengo ningún resentimiento. Algunas personas tomaron actitudes (negativas), pero sería injusto decir que fueron todos. Yo simplemente sigo adelante. Cuando las iglesias me toman en cuenta para realizar alguna presentación, lo hago con el mismo amor", admitió.

"Yo puedo bendecir a la gente de muchas formas, no solo a través de canciones que hablen de Dios. No me cierro a la idea de que puedo bendecir a la gente solo en la iglesia, puedo hacerlo en cualquier parte. Alabar a Dios no se hace solo cantando una canción que hable de Él. Dios conoce mi corazón, sabe mis intenciones", añadió.

Futuro. Por el momento, el vecino de Palmares le ve gran potencial a su espectáculo, gracias a la aceptación recibida decidió dedicarse casi que de lleno. No ha dejado la producción musical, pero el recibimiento radial para los temas no es tan fructífero.

"En este momento tengo nueve canciones nuevas, pero estoy enfocado en la parte del show. Se me ha tornado difícil (hacer) sonar canciones en la radio", aseveró.

La próxima publicación de su libro Yo soy Tapón, es otro de los proyectos en los que trabaja. En él contará todas esas enseñanzas que diferentes experiencias marcaron su vida.

"Un capítulo hablará por ejemplo de mi paso por TCMS, pues allí me di cuenta que uno nunca está tan viejo como para reinventarse. Nunca es tarde para explorar cosas nuevas. Aprendí de trabajo en equipo, de tolerancia", dijo el cantante de 37 años, de los cuales ha dedicado 19 a su carrera artística.

Este sábado 6 de mayo, Gómez se presentará en San Marcos de Tarrazú, en la sala de eventos La Sabana. Para mayor información puede visitar el Facebook del cantante Christian Gómez Tapón.











Comparta este artículo Entretenimiento 'Yo soy Tapón' es el nuevo espectáculo de Christian Gómez Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: 'Yo soy Tapón' es el nuevo espectáculo de Christian Gómez Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.