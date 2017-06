Presentador Sergio González regresa al elenco de 'Giros'

El periodista Sergio González regresará a la televisión. El ex presentador del programa Contamelo Todo se unirá a Giros a partir del próximo 3 de julio.

González, quien dejó la televisión tras las clausura de Contármelo Todo el 31 de marzo, admitió que la oportunidad lo tomó por sorpresa.

"Era algo que yo no esperaba y llegó la oferta. Hicimos unos acomodos con mis horarios porque estoy haciendo un negocio de mascotas. En esta etapa voy a estar más cerca de las televidentes para presentar la sección de actualidad de la revista matutina", destacó González.

En su tiempo lejos de las cámaras, Sergio se dedicó a viajar por Europa, recuperar energías e iniciar un negocio de adopción de animales exóticos como erizos y canarios.

"Con este negocio llamado La casa de las aves he podido utilizar mi experiencia como comunicador, porque he manejado las redes sociales y el marketing. Además, he podido crear conciencia sobre la preservación de la vida silvestre. Voy a acomodar mi horario para no abandonar mi negocio, porque la vida es de sacrificios", comentó el periodista alajuelense.

"Cuando estuve lejos de las cámaras pude comprobar el cariño que me tienen las señoras que ven el programa, eso es lo bonito que a uno lo reconozcan y lo inviten a tomar café", confesó entre risas González.

Para González, que gran parte de su carrera la hizo en Repretel, es un privilegio volver a la revista matutina que presentan Verónica González, Patricia Figueroa y Vicente Tepedino.

En palabras de González su trabajo es dar noticias fáciles de captar, que alegren y al mismo tiempo informen a las señoras que ven día a día Giros.