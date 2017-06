'Sense8' volverá a Netflix con un episodio final, afirma su creadora

La serie Sense8 estará de vuelta en Netflix con un capítulo final de dos horas, que concluirá la historia de los misteriosos sensates, así lo confirmó la creadora de la serie Lana Wachowski en una carta enviada a los fanáticos de la producción, el mensaje está disponible en la cuenta oficial de la serie en Facebook.

Wachowski afirmó en la carta que en Netflix están igual de emocionados con el regreso de Sense8, "les encanta el espectáculo tanto como a nosotros, pero los números han sido un reto" y agradeció a los seguidores por su apoyo e insistencia.

"Esto es un regalo para todos los fans del programa, a los que siempre llevaré en el corazón, aunque ustedes no lo crean su amor ha traído de regreso a Sense8 (Juro que los podría besar a todos ustedes en este momento)", enfatizó la productora de origen estadounidense.

El último capítulo de esta serie de ciencia ficción, aún no tiene fecha de estreno ni de producción.

Sense8, cuya primera temporada se estrenó en el 2015, cuenta la historia de ocho personas esparcidas por el planeta y unidas por un vínculo psíquico y sensorial. La última temporada producida fue estrenada el pasado 5 de mayo y, en junio, Netflix anunció su cancelación por medio de sus redes sociales.

"La razón por la que hemos tomado tanto tiempo para estar de nuevo con ustedes, es porque hemos pensado mucho y arduamente aquí en Netflix para tratar de hacer que esto funcione, pero por desgracia no podemos. Gracias por mirar y espero que se mantengan unidos alrededor del mundo", publicó el servicio de streaming en su cuenta de Instagram.

Tras la cancelación, el servicio de streaming recibió una petición para que se volviera a emitir la serie, incluso se inició una campaña en redes sociales con el hashtag #Renewsense8. En ese entonces, las creadoras afirmaron que las posibilidades de una renovación eran remotas.

Así como Sense8, Netflix también canceló la serie ambientada en el Nueva York de los años 70, The Get Down, de manera abrupta, así como Girlboss y Marco Polo.

