Selena Gómez sorprende al confesar que se sometió a un trasplante de riñón

La cantante y actriz Selena Gómez sorprendió este jueves al mundo del entretenimiento al confesar en su cuenta de Instagram que recientemente se sometió a un trasplante de riñón.

En la publicación la artista explicó que debió recurrir a esta operación por las complicaciones que sufre por el lupus.

Gómez, de 25 años de edad, inició su mensaje explicando a sus 126 millones de seguidores en la red social por qué se había mantenido por tanto tiempo lejos del ojo público durante el verano, sin promover su música.

"Así que me enteré que necesitaba recibir un trasplante de riñón debido a mi lupus y me estaba recuperando. Era lo que necesitaba hacer para mi salud en general. Sinceramente espero compartir con ustedes pronto mi viaje a través de estos últimos meses como siempre he querido hacerlo".

La exestrella de Disney también agradeció a su familia y al equipo de médicos por lo hecho antes y después del procedimiento quirúrgico, así como a su amiga Francia Raisa, quién fue la donante del riñón.

"Y por último, no hay palabras para describir cómo puedo agradecer a mi hermosa amiga Francia Raisa. Ella me dio el regalo y sacrificio máximo donándome su riñón. Estoy increíblemente bendecida. Te quiero mucho hermana", expresó Gómez.

Gómez compartió tres fotografías que acompañan el largo texto que escribió a sus seguidores. En la primera imagen la artista aparece junto a su amiga Francia, ambas acostadas en sus respectivas camas de hospital.

En las otras dos imágenes la cantante mostró la cicatriz que dejó en su cuerpo la operación para realizar el trasplante y el proceso de recuperación que está teniendo.

Rápidamente los usuarios de las redes sociales llenaron la publicación con cientos de comentarios apoyando a la famosa joven. En cuestión de tres horas el post ya había superado los 2.8 millones de "me gusta".

Gómez se ha mantenido alejada de las cámaras y los escenarios para recuperarse de problemas de ansiedad y depresión, así como la fatiga por el desgaste físico que el lupus le genera, según confesó ella misma a la revista Vogue en marzo de este año.

Si bien la joven es muy activa en sus redes sociales, ha mantenido en privado su vida personal de estas plataformas, por lo que muchos quedaron sorprendidos cuando el pasado 5 de setiembre decidió publicar una fotografía con su novio, el también cantante The Weekend.

Aún no está claro cuando fue que Gómez se sometió a la operación, ya que actualmente la actriz se encuentra rodando una película con el reconocido director Woody Allen, incluso esta semana se dieron a conocer las primeras imágenes de la artista en el set de grabación, como lo reseñó el diario español 'El País'.

Sobre su enfermedad

El lupus es es una enfermedad crónica autoinmune que ocasiona que el sistema inmunológico se vuelva contra las partes del cuerpo que está diseñado para proteger, según el National Institutes of Health (NIH) de Estados Unidos.

"Esto conduce a la inflamación y el daño a varios tejidos del cuerpo. El lupus puede afectar muchas partes del cuerpo, incluyendo las articulaciones, la piel, los riñones, el corazón, los pulmones, los vasos sanguíneos y el cerebro", explica el NIH.