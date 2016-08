Conozca a la Selección de E-Sports de Costa Rica

Mundial de Deportes Electrónicos del 6 al 9 de octubre

Seis jóvenes representarán al país en los videojuegos de League of Legends y Hearthstone en el mundial de Deportes Electrónicos en Indonesia

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

La tarima vibra, el público se emociona y comenta frente a un televisor. Decenas de jóvenes se amontonan en el parqueo de la Ulacit para ver a diez muchachos flacos con las miradas sumergidas en los monitores.

La meta: ganar para conseguir el boleto que los certifica para participar en un mundial de deportes electrónicos, en los videojuegos de League of Legends y Hearthstone.

LEA: Los E-Sports o deportes electrónicos

Aunque parezca el guión de una serie japonesa de animé, es la realidad que viven seis costarricenses que encontraron en el pasatiempo de los videojuegos una disciplina y también un trabajo. Esta es la Selección de Costa Rica de loe E-Sports que participará en la octava edición del Mundial de Deportes Electrónicos que se realizará en Indonesia, del 6 al 9 de octubre.

Los ticos de la agrupación Creta Gaming: Luis Escobar, Esteban Matamoros, Alonso Reyes, Steven Cordero y Josué Rodríguez encabezarán el quinteto en League of Legends (LOL) juego creado por Riot, mientras que Carlos Pérez representará al país en el juego de cartas desarrollado por Blizzard, Hearthstone.

Los campeonatos mundiales de videojuegos se realizan desde 1996 con competiciones como Battle by the Bay que reunió a los mejores exponentes de Street Fighter II en el mundo. Luego esa tradición se convirtió en el Evolution Championship Series, certamen en el que compitieron cuatro costarricenses en el 2015. Además, cadenas televisas como ESPN se dedican a transmitir campeonatos de League of Legends y Starcraft desde el 2014.

La Federación Internacional de Deportes Electrónicos (IESF), que reside en Corea del Sur, se encarga de organizar los mundiales y establecer las normas competitivas. Este año el ente mundial le extendió la invitación a Costa Rica a través de de la Liga Tica de Leyendas, única organización en el país avalada internacionalmente para organizar los certámenes eliminatorios.

"Me emociona e ilusiona mucho el ver el sueño desarrollarse, acercarse cada vez más, de llevar una delegación nacional a competir a Indonesia", comentó Felipe Montoya, presidente de la Liga Nacional.

Para determinar quienes conformarían la delegación se realizó un clasificatorio nacional que convocó a 40 equipos de LOL y a 80 jugadores de Hearthstone que se enfrentaron en un torneo de eliminación directa, que concluyó el sábado en el marco de un accidentado y mal organizado GamerFest, que se realizó en el parqueo de la Universidad Latinoamericana de Ciencias y Tecnología, en barrio Tournón.

PUBLICIDAD

El quinteto de Creta Gaming venció en una trepidante final a Ursa Warrior. Mientras que Pérez derrotó a Josué Solano en una serie de cinco partidas.

"Fue una final bastante complicada pero es bueno ratificarse como el mejor. Yo jugué Hearthstone este año en Polonia en IEM Katowice y espero llegar lejos en este mundial de Indonesia", destacó Carlos Pérez, representante de Costa Rica en HearthStone.

Trabajo de tiempo completo. Muchos de estos jugadores dedican de seis a ocho horas diarias para entrenar, incluso tienen compromisos con equipos internacionales y patrocinadores. Tal es el caso de Steven Cordero y Luis Escobar, quienes forman parte del equipo Infinitty, uno de los mejores en América Latina.

Infinitty estará en enero del próximo año en México para disputar un torneo de Liga organizado por Riot- desarrolladores del juego- y que se prolongará por tres meses

"Tomé la decisión este año, antes de entrar a la carrera de ingeniería, me puse a jugar bastante. Me di cuenta que era uno de los mejores jugadores y más sobresalientes del servidor latinoamericano. Ahorita más que un juego o un pasatiempo esto es un trabajo, todos los días tengo que entrenar", explicó Cordero, uno de los jugadores más veteranos de Creta Gaming.

Durante la Liga, los ticos vivirán en una casa club en México y recibirán un salario fijo, viáticos de estadía y regalías con base en el número de patrocinadores.

LEA: Jugándose la carrera en un monitor

Esta oportunidad se debe al auge de los deportes electrónicos en el último quinquenio, según el último informe de Newzoo, firma que sigue las proyecciones de entretenimiento electrónico a nivel mundial, la audiencia de los e-sports creció hasta los 256 millones de espectadores durante los mayores torneos internacionales del año pasado. Llegó así a más de 27 países de todo el mundo e incluso superando transmisiones de deportes consolidados como el rugby, baseball y baloncesto.

Según la firma analista de datos estadounidense, Super Data, en Estados Unidos Lo E-Sports registraron $143 millones de ingresos solamente en publicidad. El negocio se ha vuelto tan llamativo que equipos de fútbol reconocidos como el Valencia, Manchester City y el Borussia Dortmund empezaron a fichar atletas de Deportes Electrónicos.

PUBLICIDAD

Para la octava edición del mundial de deportes electrónicos se estima que las cifras de audiencia crezcan aún más. A la justa asistirán 30 países, Argentina, Brasil y Costa Rica son los únicos representantes de latinoamérica.

Los juegos. League of Legends es simple: Las reglas y el campo de juego están establecidos y son constantes, como en el fútbol, lo único que cambia son los jugadores y sus habilidades.

Los quintetos aparecen en una base en esquinas opuestas de un mapa y el objetivo es destruir la estructura enemiga. Para hacerlo, deben eliminar progresivamente al equipo contrario, junto a torres de vigilancia y defensores computadorizados que protegen la base. En general un partida puede tomar entre 30 a 50 minutos.

Claramente, como en cualquier deporte, se planificarán estrategias diferentes para alcanzar el objetivo, lo que dedica un tiempo de entrenamiento y constancia en el juego.

Hearthstone es un juego de cartas desarrollado por Blizzard en el 2014. El jugador podrá elegir entre nueve héroes, cada uno representa un arquetipo de juego. Después deberá formar una baraja de 30 cartas y competir ante un oponente.











Comparta este artículo Entretenimiento Conozca a la Selección de E-Sports de Costa Rica Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Conozca a la Selección de E-Sports de Costa Rica Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.