Scarlet Ortiz explora su lado más malévolo en la serie ‘La fan’

Scarlet Ortiz es de esa actrices que, más de uno, encasilló en el papel de “buena”, de esas a las que les sucede de todo, pero siempre termina con un final feliz.

Sus papeles en telenovelas como Mis tres hermanas , Rafaela , Dulce amargo y Secreto de amor , son tan solo un pequeño repaso por el historial de esta venezolana, que tiene más de 15 de trayectoria dentro de la industria de la televisión.

Como buena mujer, su propósito siempre ha sido reinventarse, por lo que luego de su paso en programas como Nubeluz y Mira quien baila , Ortiz decidió dar un paso al frente y aceptar el papel antagónico en la serie La fan , protagonizada por la mexicana Angélica Vale y el colombiano Juan Pablo Espinosa.

En esta historia, que se transmite por Telemundo de lunes a viernes, a las 8 p. m., da vida a Salma Beltrán, una mujer que ante sus fanáticos es una de las damas más cándidas y adorables del mundo, pero cuando los reflectores y las cámaras se apagan, sale a flote su verdadera personalidad: es envidiosa, autoritaria, frívola y celosa.

A lo largo de los episodios de la telenovela, Beltrán tendrá un firme propósito: hacerle la vida de cuadritos a Valentina Pérez, (Angélica Vale) y a Lucas Duarte (Juan Pablo Espinosa)

Durante una entrevista que concedió a Viva , Ortiz habló sobre la experiencia de regresar a la pantalla chica de la mano de Angélica Vale, Juan Pablo Espinosa y Miguel Varoni, además del reto que implicó despojarse por completo de la “buena” de las telenovelas.

El público está acostumbrado a verla siempre en el personaje de buena. ¿Qué tanto disfruta de este primer antagónico?

La verdad es que lo disfruto muchísimo, porque me parece que es superimportante para mí y para mi carrera que las personas sean capaces de verme desde otra faceta. Además, uno como artista tiene una enorme responsabilidad al ser capaz de interpretar distintos personajes, así que ahora me encanta y me fascina que sean capaces de verme siendo mala. Solo espero que lo disfruten.

Podría decirse que el elenco de La fan es multicultural, ya que en ella participan actores de distintos países. ¿Qué le aporta esto a la trama?

Yo considero que le aporta muchísimo a la trama. En la novela trabajamos colombianos, mexicanos, venezolanos, peruanos, argentinos. Creo que eso a la gente le gusta, el poder ver a su artista compartiendo pantalla con otro gran artista, y más con un proyecto como este, que se trata de una divertida comedia. Para mí, esto hace que toda una familia sea capaz de sentarse junta, frente a su televisor, durante una hora, para reír y gozársela.

Cada vez es más común que los antagonistas no sean del todo tan malos, sino que tienen matices. ¿Qué es lo que más le gusta y admira de Salma Beltrán?

Puedo decirte que Salma no es la típica villana, la que hace esas maldades que, algunas veces, resultan inolvidables para el público. Ella tiene sus destellos de humanidad, porque esa es la realidad de todos los humanos. Al igual que sucede en la vida real, hay personas que desarrollan un lado más que el otro, y en el caso de Salma su gran problema es que su ego la domina. Al final del día, Salma resulta siendo víctima de ella misma, pero tiene sus destellos de bondad. Lo que puedo admirar de este personaje es su afán por mantener su carrera como actriz, que ama, y, de repente, un poco el sacrificio o el intento de ser una buena madre. Eso se admira, sobre todo en una realidad como la que vivimos hoy, llena de tanta tecnología e informaciones.

En las redes sociales han demostrado que son un elenco unido y que se divierte mucho en las grabaciones. ¿Considera que eso hace más atractiva la serie ante el público?

(Ríe) La verdad es que no lo sé. Solo puedo decirte que nos llevamos muy bien y nos divertimos muchísimo. Lo que se ve en las redes sociales es lo que fue, porque hicimos un engranaje muy chévere entre el elenco, la producción y el equipo técnico. Teníamos una oportunidad de improvisar para hacer escenas más divertidas y eso hace que el público se enganche y se quede viendo La fan . Por dicha nos llevamos bien, y eso es algo que se nota en pantalla.

La industria de la televisión se transforma con la aparición de otras plataformas, por lo que la novedad es esencial. ¿Qué distingue a La fan de otros proyectos?

Yo pienso que su mayor atractivo, aparte de mostrar cómo se realiza las telenovelas y burlarnos un poco de los propios personajes y su parafernalia, es que la serie es una comedia. Es una serie que va más allá, que no teme caer en el ridículo para entretener y complacer a su público.











