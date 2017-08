Salma Hayek habla maravillas de Costa Rica en el show de 'Jimmy Kimmel Live!'

La actriz mexicana Salma Hayek habló acerca de la fauna y flora de Costa Rica en el el show Jimmy Kimmel Live! esta semana.

"Fuimos a Costa Rica por primera, es un lugar maravilloso. Nunca había estado ahí", destacó la famosa actriz, quien compartió con su esposo François-Henri Pinault y su hija Valentina Paloma.

Hayek le confesó al coordinador del programa que nunca antes había visto tantos animales en un lugar tan pequeño.

"Vimos delfines, ballenas, cocodrilos, osos perezosos- esos estaban por todas partes-. También vimos muchas especies de monos", recordó Hayek, reconocida, entre otros papeles, por su trabajo como la pintora Frida Kahlo en la película Frida.

Hayek comentó que junto a su familia fueron en búsqueda de los monos araña. "Estuvimos horas en una canoa porque mis hijos estaban desesperados por ver a uno de esos monos arañas; después de dos horas en el canal, nuestro guía dijo que nos iba a llevar a su casa porque él tenía una especie de árbol en el que habitan los monos araña y, de hecho, ahí estaban los monos", explicó.

Hayek prosiguió con su anécdota en el programa nocturno que se transmite por la cadena de televisión abc.

"Entonces en la casa del guía había un árbol que daba una fruta que se llama manzana de agua; ahí vimos a los monos arañas. Pero ustedes saben como soy yo: tengo que probarlo todo, así que me acerqué al árbol y empecé a comerme las manzanas. De repente, los monos se pusieron furiosos y me empezaron a arrojar muchas manzanas de agua. Fue algo muy gracioso; mis hijos estaban muy contentos de ver al mono en acción", le contó Hayek a Kimmel.

Lo que Hayek no previó era que un mono araña la orinara. "El mono intentó orinarse encima mío; entonces, me tuve que mover, pero empezó a seguirme por los árboles e, incluso, me cayeron unas gotas. A la fecha no sé si el mono me odiaba o si quería marcarme como si fuera un territorio", destacó Hayek entre las carcajadas del público del programa estadounidense.

Según la oficina de Migración, Hayek llegó a Costa Rica el 1.° de agosto y se marchó el sábado 16 de este mes. Hayek compartió sus vacaciones familiares en sus redes sociales como Instagram.

Ella es reconocida por sus interpretaciones en las películas como El coronel no tiene quien le escriba y Érase una vez en México.

Además, la intérprete de 50 años es una de las mujeres más influyentes en la industria del entretenimiento y ha destacado en repetidas ocasiones por estar en contra de las políticas migratorias del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Otra de las estrellas que también ha disfrutado de la diversidad tropical de Costa Rica en los últimos días es Andrew Lincoln, reconocido por interpretar a Rick Grimes en la serie The Walking Dead.