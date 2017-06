Bethesda anuncia ‘Wolfenstein 2’, ‘The Evil Within 2’ y versiones de realidad virtual para 'Doom' y 'Fallout'

Bethesda —compañía responsable de crear Skyrim, Fallout y Doom— cerró el segundo día de conferencias de la Electronic Entertainment Expo (E3) con dos grandes sorpresas para los gamers, las nuevas ediciones de Wolfenstein y The Evil Within.

El estudio también presentó las versiones de realidad virtual de Doom y Fallout.

Pete Hines, vicepresidente del estudio y quien volvió a fungir como maestro de ceremonias de la compañía, también mostró un avance del multijugador masivo en línea (MMO), The Elder Scrolls Online: Morrowind, que promete expandir el universo de este gigantesco servidor que salió al mercado en 2015.

Sin embargo, Bethesda se guardó lo mejor para el final al mostrar la continuación de su bizarra franquicia de terror The Evil Within, cuya primera entrega se centró en los fenómenos paranormales que ocurrían en un sanatorio. Además, la conferencia cerró con una de las especialidades de la casa y uno de los títulos más queridos por los fans: Wolfenstein: The New Colossus.

La E3 continúa este lunes con las conferencias de PC Game Show a las 11 a. m. , Ubisoft a las 2 y Sony cerrará la jornada con lo último para la consolas de PlayStation.

