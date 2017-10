Representante tica en Miss Universo asiático logró entrar al top 20 y el premio al mejor cuerpo

A pesar de dos percances en el concurso Miss Grand International, realizado en Vietnam y conocido como el "Miss Universo Asiático", la modelo costarricense María Amalia Matamoros no se fue a casa con las manos vacías.

Durante la presentación del traje típico en una de las competencias preliminares, el pasado 12 de octubre, a la tica se le resbaló el penacho de su cabeza cuando realizaba la pasarela con un traje alusivo a máscaras borucas.

Además, mientras desfilaba con su traje de noche días después en la competencia preliminar, la representante sufrió un tropezón que la hizo caer de rodillas en el escenario.

Aún así, la dos veces candidata del Miss Costa Rica (ediciones 2014 y 2016), ganadora de Miss Panamerican International 2014 y Miss Teen ExpoWorld 2008, logró colarse en el certamen asiático en el top 20 y obtuvo el premio al mejor cuerpo en traje de baño.

"Más feliz no me puedo encontrar. Gracias a Dios por brindarme esta experiencia única que por siempre guardaré en mi corazón, el haber representado a mi país en el Miss Grand International me llena de mucho orgullo y alegría”, escribió Matamoros en su página de Facebook.

"Somos poquitos los que nos hicimos escuchar, si comparo a Costa Rica con los millones de votantes para representantes de otros países, pero para mí fueron los suficientes para estar siempre orgullosa de llevar la banda de mi país en el pecho y poder decir que logre llegar más lejos de lo que jamás imaginé en un concurso Grand Slam, top 20 y premio al mejor cuerpo en bikini, gracias al esfuerzo y dedicación que por muchos años tuve y al final siempre obtuve mi recompensa de una u otra manera", agregó.

Éxito. Allan Alemán, director de la franquicia Reinas de Costa Rica comentó que la caída hizo que se rompieran muchos estereotipos de popularidad.

"La historia no es que me caigo, es como la vida: cómo usted se pone de pie y sigue adelante. La actitud que ella tuvo después de eso hizo que ella se ganara el cariño de la gente. No fue tan malo, fue algo que la hizo notar", aseguró Alemán. "La gente se sensibilizó un poco y la siguió. Eso fue algo positivo para ella y ella lo tomó con gracia. Ella me dijo, me van a salir cuadritos de tanto reírme. Eso lo hace la experiencia".

Agregó que es un concurso relativamente nuevo que inició en el 2003 y lo que busca es hacer una concientización sobre la paz. "Por eso quieren que ellas alcen la voz. Como Costa Rica siempre ha sido un país a favor de la paz, nos ha ido bastante bien", aseguró. La modelo costarricense Mariela Aparicio logró clasificar hace dos años al top 10 en el certamen y obtuvo el mismo reconocimiento que Matamoros (al mejor cuerpo en traje de baño).

No ha sido fácil para las ticas, indicó. El certamen depende de la popularidad de las concursantes y su participación en redes sociales. "Costa Rica no es un país muy seguidor de concursos de belleza. El apoyarlas a ellas con algo que nos parece tan tonto como es un like hace que se el mundo vuelva a ver el país. Aunque ellas no lo vean de esa manera al final de cuentas se vuelven embajadoras en turismo".

Alemán había justificado la selección de la costarricense destacando su participación en el Miss Intercontinental 2017, donde logró ser parte del top 15.

"Se estudió la propuesta de que María Amalia fuera la embajadora de Costa Rica en este importante concurso (el Miss Grand International) y tomando en cuenta su amplio y exitoso recorrido en eventos de belleza, se decide apostar por su experiencia, belleza e inteligencia", había dicho Alemán a Viva.