Repase los estrenos de Netflix para el mes de julio

Atención a los amantes de las televisión por Internet, julio marca la salida oficial de ocho series de la cartelera de Netflix. Las producciones que emigran del servicio son: How I Met Your Mother, Sons of Anarchy, Modern Family, American Horror Story, 24, Bones, Glee y Prison Break. Estas series, transmitidas por el canal Fox, ahora estarán disponibles en el servicio de streaming Fox Play.

Con estas salidas, que se anunciaron desde hace meses atrás, Netflix planea lanzar programas como Castlevania, Friends From College y una nueva temporada de el Tirador para compensar las bajas en su catálogo.

A continuación realizamos un repaso de los estrenos de julio:

Series

1 de julio

Bates Motel: Netflix estrena la cuarta temporada de esta serie que continúa narrando la oscura saga de los años de juventud de Norman Bates, en la que saldrán a la luz extraños detalles sobre la aberrante relación que mantiene con Norma, su mamá, además de los traumas que lo llevarán a convertirse en un psicótico asesino. La serie es una precuela de la aclamada película de Alfred Hitchcock Psicosis.

One Punch Man: Esta serie gira alrededor de un joven común que al realizar una rutina de entrenamiento se convierte en un superhéroe capaz de derrotar a enemigos formidables con un solo puñetazo.

Este título se encuentra disponible en el catálogo del servicio de streaming con doblaje latino y el audio original japonés.

7 de julio

Castlevania: El último sobreviviente de un clan deshonrado pelea para salvar al noreste de Europa de Drácula. La primera temporada de esta serie original de Netflix está inspirada en el clásico videojuego del mismo nombre.

El proyecto protagonizado por el clan Belmont es liderado el excéntrico Adi Shankar, quien estuvo detrás de Dredd, la última cinta de los Powers Rangers y la película The Grey .

El productor de origen indio dijo días atrás al portal de información Game Revolution que Castlevania es la mejor adaptación que ha recibido un videojuego en toda la historia.

14 de julio



Friends From College: En esta comedia original de Netflix un grupo de amigos que se conoció en Harvard enfrenta la llegada de sus cuarenta años, experimentando el éxito, o la falta de él. La primera temporada cuenta con ocho episodios, cada uno de media hora. Esta producción es dirigida por Nicholas Stoller, quien también trabajó en los largometrajes de los Muppets.

19 de julio

El Tirador: Aunque una batalla haya terminado otra nueva apenas comienza para Bob Lee Swagger (Ryan Phillippe), quien nuevamente está por encontrarse en medio de un peligroso plan para salvar al presidente de los Estados Unidos. A Swagger le tendieron una trampo y lo incriminaron por la muerte del mandatario, lo que llevará a una persecución emocionante entre el tirador y la policía estatal.

21 de julio

Ozark: En esta serie, una familia entra en conflicto luego de mudarse a un condominio en Ozark, donde se ven envueltos en un mundo de dinero sucio. El protagonista deberá pagarle una deuda millonaria al líder del narcotráfico mexicano. La primera temporada contará con diez episodios.

Lucifer: El dueño de un ostentoso club nocturno en Los Ángeles y antiguo rey del infierno disfruta de una nueva vida, pero todo cambia cuando una hermosa estrella de pop es asesinada afuera de su negocio. Pronto, Lucifer se encuentra en una posición poco familiar: en el lado del bien y ayudará a los policías a resolver un crimen.

Películas:

1 de julio



El Paseo 4: Este año la familia Rubio viaja a Miami. Esta pintoresca familia, que por casualidades del destino tiene la oportunidad de viajar al extranjero, hará gala de todo su encanto colombiano y vivirá las más divertidas situaciones.

Un Golpe de Talento: Buscando la forma de salvar su alicaído negocio, el agente deportivo J.B. Bernstein (Jon Hamm) lanza un reality show para encontrar a los mejores jugadores de cricket en India, con el objetivo de convertirlos en profesionales del béisbol y ficharlos en las Ligas Mayores.

The Disappearance of Eleanor Rigby: Contada desde dos perspectivas en dos capítulos independientes, este fascinante drama describe la ruptura entre Eleanor (Jessica Chastain) y Conor (James McAvoy), quienes comienzan a separar sus caminos luego de un traumático y trágico evento.

9 de julio



Mundo Jurásico: El parque temático Mundo Jurásico permite a sus visitantes vivir la experiencia de ver dinosaurios reales; sin embargo, algo feroz se esconde detrás de estas atracciones: un dinosaurio genéticamente modificado con salvajes capacidades. Cuando la gran criatura escapa el caos se apodera de la isla. Ahora está en las manos de Owen (Chris Pratt) y Claire (Bryce Dallas Howard) salvar a los turistas del parque de un ataque prehistórico.

Hambre de Poder: Michael Keaton interpreta a un vendedor que ve la idea de un restaurante de comida rápida y contribuye a su expansión a través del país, quedándose tanto con el dinero como con el crédito. La historia del fundador de McDonald's, Ray Kroc llegará pronto a la cartelera del servicio de streaming.

14 de julio

To the Bone: Esta película original de Netflix cuenta la historia de una joven anoréxica que se embarca en un viaje de autodescubrimiento que a veces es divertido y otras veces es horroroso, luego de entrar a un hogar de recuperación dirigido por un doctor poco convencional. Esta cinta cuenta con las actuaciones de Keanu Reeves y Lily Collins.

28 julio

The Incredible Jessica James: Esta película original de Netflix es protagonizada por una mujer entristecida por una mala ruptura. Una aproblemada dramaturga de Nueva York hace una extraña conexión con un hombre divorciado; un diseñador de aplicaciones, al que conoce en una cita a ciegas.

Sex Tape: Un matrimonio, interpretado por Cameron Díaz y Jason Segel, despierta y descubre que el video íntimo que grabaron la noche anterior se perdió, lo que deriva en una frenética búsqueda por su paradero

Documentales y Especiales:

1 de julio

Manny: La carrera de Manny Pacquiao como boxeador es solo una pequeña parte de su turbulenta e inspiradora historia de vida que ha sido capturada en este detallado documental. Después de luchar por salir de la pobreza Manny estaba destinado a convertirse en un héroe nacional.

En Busca del Coral: Un ejecutivo de publicidad arma un equipo junto a biólogos marinos y diseñadores de cámaras para capturar evidencias de cómo el cambio climático está destruyendo los impresionantes arrecifes de coral.

14 de julio

Daughters of Destiny: La cineasta ganadora del Oscar, Vanessa Roth, sigue a un grupo de jóvenes que pertenecen a las familias más pobres de India, mientras se esfuerzan por un futuro más brillante.

The Standups: Los humoristas Nate Bargatze, Deon Cole, Fortune Feimster, Nikki Glaser, Dan Soder y Beth Stelling darán una serie de presentaciones en la primera temporada de este especial de comedia original de Netflix.