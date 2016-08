Premios ACAM a la música nacional anuncian a sus nominados

San José (Redacción)

Luego de dos años de no celebrarse, los premios ACAM tendrán una nueva edición el 1.° de diciembre y la Asociación de Compositores y Cantautores de Costa Rica ya anunció su primera lista de nominados.

La asociación anunció esta lista mediante un comunicado en su página web oficial, donde especificó que se tomó en cuenta "obras publicadas del 1.° de enero (sic) del 2014 al 31 de diciembre del 2015". En las listas compiten en igualdad de condiciones tanto álbumes largos (LP) como discos cortos (EP).

La misiva mencionó que los premios tendrán una ceremonia; sin embargo, no se detalla ni el lugar ni la hora.

Lista de nominados

Categoría Instrumental

Alfredo Ramírez - Periplo (2014).

Cuarteto Costarricense de Clarinetes - Invención (2015).

Pablo Castillo - Del Azul (2014)

Manuel Montero - Solo (2014)

Norman Ramírez (Seisiún) - Seisiún (2014).

Categoría Jazz

InSax - Agua (2015).

Lenín Izaguirre - Sóngoro (2015).

Luis Muñoz - Voz (2015)

Nueva canción

Balerom - Cortando el Viento (2015).

Esteban Ramírez - Cantándole a mi Corazón (2014).

Maf É. Tula - En vivo en el Teatro Urbano (2015).

María Pretiz - Semáforo amarillo (2014).

Palo Santo - Palo Santo (2015).

Progresiva

Chukusán - Millennials (2015).

Erth - B (2015).

Will of the Mountain - Cloud Walking (2015).

Reggae/Roots

Bet Shalom - Realidad (2014).

Café Surá – Como un Niño (2015).

Mr. Kowalsky - Surf Rock Reggae (2015).

Talawa Reggae Band - Reggae Revival (2015).

Un Rojo Reggae Band - Reborn (2015).

Tropical

Cantoamérica - Vuela otra vez (2015).

ContraCultura Cumbia Funk - Pan y circo (2015).

Mr Pray - La renovación (2015).

SalsaOne - Vagabundo (EP 2015).

Pop

Alex Marzzo - Sentimientos (2015).

Hanzell Carballo - Luna (2015).

Peter Paredes – Efectos Secundarios (2015).

Tamela Hedstrom & Edgar Brenes – En este lado del mundo (2015).

Walter Antioco - Un momento un espacio (2014).

Música típica

Carlos Guzmán - Costa Rica canta y baila (2015).

Emsamble Étnico Mestizzo - Nuestro legado (2015).

Felipe Cordero - Costa Rica tierra de encanto (2015).

Los Piedra – Yo me llamo Costa Rica (2015).

SalsaOne - Música de Costa Rica (2015).

Fusión latina

Los Ajenos - Fábrica de locura (2015).

Percance - Contra el viento (2014).

Sonámbulo Psicotropical - Psicosonorama (2014).

Ska

La Milixia - Rabia y sentimiento (2014).

República Fortuna - Será que hoy (2015).

Punk

Altercados - Grito silencioso (2015).

Endemia - Madre furia (2015).

Electrónica

Flamingo - Casa de Playa (EP, 2015).

José Solano - Techno Killer (2015).

Los Tatunga - Goza el ritmo (2014).

Raido - 哀れ pt. 1 (2015).

Santos&Zurdo - Chronicles 2 (2015).

Alternativa

Alphabetics - Animal Planets (2015).

Cabeza De Vinil - II (2014).

Florian Droids - Osos de Agua (2015).

La Versión Extendida de las Cosas - La Versión Extendida de las Cosas (2014).

Los Cuchillos - Isla Macabro! (2014).

Rock

Evolución - Viaje Salvaje (2015).

Ghandi - Universo Asimétrico (2015).

iO - Ríos de leche (2015).

Non Neutral - King of the Who (2014).

Voodoo - Voodoo (EP - 2015).

Religiosa

Alejandro Villalobos - Úsame a mí (2015).

Dixia Barrientos - Intimidad (2015).

Katherine Cordero - Salmo 34 (2014).

Rafael Cambronero - Vivo para ti (2014).

Vlad Rosales - En tu presencia (2015).

Infantil

Alba Molina Gómez - Alerta (2014).

Alba Molina Gómez - El mono Rufredo (2014).

Alba Molina Gómez - El Pato To-Tomás (2014).

Electroacústica

Fonema Consort - Pasos en otra calle (2014).

Godzillasaurus - Ventisqueros (2015).

Godzillasaurus & Tepezcuintle - Frutilla tropical (2015).

WP (Wiesengrund Project) - blinded (2015).

Urbana

Fakir - Los mejores días están por venir (2014).

Garvey - The Prize (2015).

Nakury - Rima que ilumina (2014).

Pranz - Cinco (2015).

Vocero - The Amazing Seed (2015).

Metal

Corpse Garden - Entheogen (2015).

Deznuke - Alimentado el fuego (2014).

Heavy Chains - Eye Commander (2015).

Höwler - Back to Madness (2014).

Wings of Destiny - Time (2015).

Clásica

Edín Solís - Preciosa y el aire (2015).

José Solano - Sueño de victoria (2015).

Marvin Camacho - Las memorias de Sibö (2015).

Orquesta Sinfónica de Heredia - Tiempos (2014).

Incidental

Edín Solís - Mujer descalza (2015).

Erik Hernández Gabarain - Maikol Yordan de viaje perdido (2014).

Esteban - Penúltima comedia inglesa (2015).

Luis Ángel Castro - Las Fisgonas de Paso Ancho (2015).

Hard Rock

Akasha - Revoluciones (2015).

Saint Legion - Saint Legion (2014).

Slavon - Oración para Caín (2014).

Sleazer - Sleazer (2015).

The Movement In Codes - One More Day (2014).











