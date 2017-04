Mi Playlist: Estas son las canciones favoritas de Leonora Jiménez

Esta semana Viva le preguntó a la modelo y diseñadora Leonora Jiménez sobre su top 10 de canciones favoritas. Fiel a su estilo, la espigada rubia prefirió un ritmo alternativo e independiente.

Entre su repertorio, Leonora eligió la pieza Monsieur Richard del dúo nacional Orange Juice.

"Esta canción me encanta porque esta es una excelente vitrina para dar a conocer el talento joven que hay en Costa Rica. Para mí descubrirlo fue una sorpresa, esta canción me pone por así decirlo de buen ride", confesó la modelo que promociona su figura por medio del blog Not So Blonde

A continuación las canciones: