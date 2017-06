Periodistas de ESPN compartirán con aficionados ticos previo al encuentro de la Selección de Costa Rica

Los comunicadores de Fuera de Juego, programa que se transmite por el canal ESPN, realizarán dos transmisiones en Costa Rica y compartirán con los aficionados que quieran conversar sobre la fiebre del fútbol. Las emisiones se realizarán de cara a la jornada de eliminatorias para alcanzar el boleto para el el Mundial de Rusia 2018.

Los panelistas de Fuera de Juego pondrán el foco sobre el encuentro entre Costa Rica y Panamá, que se efectuará este jueves a las 8:00 p. m., en el Estadio Nacional. La previa del encuentro se realizará con la participación de Alexandre Guimaraes –director técnico que llevó a Costa Rica a las justas mundiales Corea Japón 2002 y Alemania 2006–. Después del partido de la Tricolor contra los canaleros, el conjunto de ESPN realizará un programa abierto al público el viernes a las 2 p. m., en el Hotel Intercontinental en Escazú.

Los conductores de televisión firmarán autógrafos en el Salón Cedros del Hotel Intercontinental Escazú este miércoles, a las 6: p. m. Posteriormente, compartirán con los aficionados que se hagan presente el jueves a las 10 a. m. en la Tienda Walmart de San Sebastián.

El equipo de ESPN está compuesto por los periodistas Fernando Palomo, Andrés Agulla, Richard Ortiz; los exjugadores José Antonio Tato Noriega y Mario Alberto Matador Kempes. Por último, el experto en estadisticas Alexis Martín Tamayo (conocido como Mr. Chip) complementa al conjunto con su humor y vasto conocimiento del balompié.

Fuera de Juego es un programa que dura una hora, en la que los panelistas se la pasan discutiendo sobre la actualidad del fútbol mundial por medio de anécdotas, chistes y datos.

"Si llevamos un año con esta iniciativa porque nos hemos dado cuenta de la buena recepción que tiene el programa Fuera de Juego en Centroamérica. De hecho, es uno de los programas más sintonizados en Costa Rica, Panamá y Guatemala", explicó el productor del programa Alberto Cacho.

"Este programa es famoso porque no se enfoca tanto en fútbol mexicano como otros de los productos de ESPN y se centra más en las competiciones europeas que son muy populares en el Istmo", argumentó Cacho, quien está sorprendido con la recepción que ha tenido el programa de los entendidos del balompié y espera una recepción similar a la que tuvieron en noviembre del año anterior, días antes del partido ante Estados Unidos, en el que Costa Rica venció con una pizarra de 4-0.

Cálida bienvenida

Cuando el espigado periodista salvadoreño Fernando Palomo entró al Ricardo Saprissa supo cómo ganarse al público tico. Palomo elogió la memoria de los jugadores de la delegación que compitió en el mundial de Italia 90 y Corea del Sur del 2002, con un par de anécdotas que apelan a la nostalgia de los más fiebres del fútbol.

"Creo que a todos los que queremos el fútbol en el área de Centroamérica nos vamos a acordar de Italia 90. Me acuerdo que estaba en mi último año de colegio y yo me acuerdo haberle mentido a mis papás. Les dije que no me sentía bien que estaba enfermo porque yo quería ver a la Selección de Costa Rica. Era un 11 de junio y no me arrepiento haber mentido para poder vivir esa jornada histórica para el área", destacó el comunicador cuscatleco.

Los comunicadores confesaron estar sorprendidos cuando la gente de los países de Centroamérica los detiene para tomarse una foto o les preguntan su inclinación sobre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.

"Una sorpresa fue al principio, nosotros que nos conocíamos la región nos llamó la atención que nos han dado los ticos. A partir de ahí se ha generado un compromiso por el cariño que recibimos y lo percibimos como algo genuino y eso nos da muchas ganas de venir a trabajar y disfrutarlo mucho", reconoció el periodista argentino Andrés Agulla.

LEA: Míster Chip: El ingeniero detrás de la magia del fútbol

"Es un compromiso de acercarnos más al área y a Costa Rica; eso nos hace crecer como profesionales", comentó el exjugador de fútbol mexicano, José Antonio Tato Noriega.

Al finalizar la competencia, los panelistas disputaron un encuentro de fútbol 5 ante algunos seleccionados del mundial del 90 como Germán Chavarría y Claudio Jara. Entre muchos chistes sobre el voluptuoso estado físico de los protagonistas el encuentro finalizó 3-2 a favor de los de ESPN.