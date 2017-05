Periodista tico vive su quinta aventura en el Giro de Italia

Al igual que los últimos años, gracias a su trabajo independiente, el costarricense, Steeven Mora está en Italia cubriendo el Giro con su medio digital Cr Ciclismo. Es la quinta ocasión en la que el periodista acude esta importante vuelta del ciclismo de ruta.

Su página Cr Ciclismo nació en el 2008, cuando Mora alternaba su trabajo como periodista deportivo con "la pasión de su vida". En el 2011 luego de un recorte de personal en Radio Columbia, él "se tiró al agua" y con el apoyo de un solo patrocinador empezó todo.

"Siempre he sido un aficionado, a los 15 años participaba en ciclismo en los Juegos Nacionales, también mientras manejaba, según yo, narraba. Al salir del colegio entré a la universidad a estudiar Economía, cuando me faltaba menos de un año para terminar, dejé la carrera y entré a periodismo. El periodista Kristian Mora me recomendó con Everardo Herrera y empecé a trabajar en deportes en Monumental desde 1995. En el 2006 entré a Columbia. En el 2008 hicimos la página web (relacionada con ciclismo) y la alimentaba esporádicamente; en el 2011 empecé de lleno", contó Steeven, quien desde sus inicios quiso abrirle un espacio al ciclismo en los medios de comunicación.

Al igual que el ciclismo de ruta, la competencia de Steeven contra las dificultades ha sido muy exigente. Para su fortuna, él ha resultado ganador y tiene siete años dedicado a la cobertura de esa disciplina.

Sus retos han sido dos: dar el complejo paso de emprender y tratar de subsistir informando sobre ciclismo, deporte que no ocupa un lugar de privilegio en el país.

Pero más allá de quejarse por las dificultades o por todas las veces que le dijeron que enfocarse solamente en ciclismo en Costa Rica --"un país de fútbol"-- no era factible, él se concentró en buscar apoyo en personas y patrocinadores que han visto su trabajo de muchos años. Gracias a ello lo han acreditado de manera continua para participar en el giro desde el 2013.

"No es fácil emprender y sobre todo cuando la gente le dice a uno que quién ve eso (el ciclismo), que cómo se mete uno a cubrir eso. Pero afortunadamente hay gente que le abre a uno las puertas y lo ayuda a seguir adelante: Jorge Luis Gutiérrez de la familia de Pizza Hut, fue mi primer patrocinador, él siempre me dijo que me iba a ayudar. Emprender algo en una disciplina deportiva en un país donde solo se habla de fútbol no es fácil, pero hay que tirarse al agua.

"Hoy a nivel de Latinoamérica hay tres medios referentes del ciclismo: BiciGoga, Revista Mundo Ciclístico y nosotros, de los tres somos los más seguidos en redes sociales (cerca de 180.000 seguidoress en Facebook)", dijo.

El giro. Hoy Cr Ciclismo es una microempresa que cuenta con dos periodistas fijos: José Alejandro Steller y Carlos Vanegas. Todos están cubriendo para Costa Rica en exclusiva el Giro d' Italia, todo se puede ver a través de las redes sociales de la página, y en el canal deportivo TDMás 2, donde cuentan con un espacio todos los jueves a las 8 p. m.

"Nosotros andamos acreditados para poder acceder a la señal y transmitir. Tenemos la exclusiva, esta vez me acompañan los periodistas, es una manera de retribuir todo el trabajo que se ha venido haciendo. El año anterior estuve en los Juegos Olimpicos en Río cubriendo la parte de ciclismo, son muchas las oportunidades que se han presentado a nivel internacional, gracias a Dios y a todas las posibilidades hemos crecido y nos reconocen", contó.

El crecimiento que CR Ciclismo ha tenido, Steeven, de 42 años, lo atribuye a tres importantes principios: buscar el apoyo de empresas, apoyar a los compañeros y a "no echarse la plata uno, sino reinvertir, entender que los ingresos son de la empresa y no de uno".

En cifras. Además de cubrir los últimos Giros de Italia, Steeven Mora con su medio Cr Ciclismo ha cubierto un Tour de Francia (2013), Mundial de ciclismo en Richmond, Estados Unidos (2015). A nivel nacional: 10 Vueltas a Costa Rica y todo el calendario nacional de ciclismo desde el 2008.