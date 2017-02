Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Pau Donés, cantante de la banda española Jarabe de Palo, sufrió una recaída de su cáncer de colon, así lo anunció el músico en su blog personal con la siguiente frase: "El cangrejo estaba tan dormido que incluso llegué a creer que me había curado"

"Llevaba un año limpio. Los marcadores tumorales a cero. En los escáners no se veían tumores. Mientras tanto seguía preparando nuestra vuelta al ring. Un disco, una gira y un libro. 2017 iba a ser un año glorioso", comentó Donés en su página web.

LEA: Pau Donés cancela gira de Jarabe de Palo debido a que tiene cáncer de colon

El intérprete de canciones memorables como La flaca y Bonito cumplió 50 años el año anterior y en el 2017 estrenará un nuevo disco. A mediados de marzo la banda realizará una gira de conciertos para promocionar su nuevo materal, el cual, Pau lo dedicará a todos los enfermos de cáncer.

En el 2015 Donés escribió una emotiva y optimista carta en la que describe su lucha contra la enfermedad. El escrito fue publicado en el diario español El País. En ese entonces el grupo canceló giras por México, Nueva York, Miami, Orlando y Washington.

Sigo pa'lante, a mi manera. Disfrutando del presente. Metido en mi música. Queriendo a los que me quieren. Gozando de los buenos momentos, de las pequeñas cosas, del amor, de la amistad, de la locura que tan generosamente sigue ofreciéndome mi cabeza. Del constante y firme latido de mi corazón. Sigo p'alante. Eso sí, con la misma intensidad, ganas, ilusión y valentía con las que he vivido siempre. Hasta que el cuerpo aguante. Y cuando no aguante, pues lo dicho, ya veremos". redactó Donés.

Puede leer la carta en el siguiente enlace.











Comparta este artículo Entretenimiento Pau Donés, cantante de Jarabe de Palo, sufre una recaída de su cáncer Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Pau Donés, cantante de Jarabe de Palo, sufre una recaída de su cáncer Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.