Nintendo revela el primer adelanto de su parque temático en Japón

Universal Studios materializará la magia de Nintendo en un parque temático ubicado en Japón y la tarde de este jueves los orientales revelaron el primer adelanto de este ambicioso proyecto.

El tráiler deja claro que las atracciones girarán en torno al universo de Super Mario; en un videos de 30 segundos se pueden apreciar las distintas locaciones por las que ha saltado el fontanero rojo, como una pista de hielo, el castillo del villano, Bowser, y las tuberías del Mushroom Kingdom.

Aún no se ha anunciado la fecha de apertura de esta zona de atracciones y tampoco se ha mencionado si otras franquicias de la Gran N como The Legend of Zelda tendrán su propia sección.

En noviembre del año anterior, Nintendo y Universal Studios anunciaron los réditos de su alianza, que materializa los mágicos acueductos del mundo de Super Mario Bros en los parques temáticos ubicados en Osaka (Japón). Eventualmente se realizará una sección en Orlando, Estados Unidos.

"Siempre estamos buscando un buen lugar con ideas frescas para llevar a la gente y sin lugar a dudas Nintendo cumple con esas características", explicó el presidente creativo de los parques temáticos de Universal Studios, Mark Woodbury.

