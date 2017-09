Nintendo mostró lo mejor de su catálogo para terminar el 2017 e iniciar el 2018. La muestra se realizó este miércoles por medio de un video de 45 minutos–conocido como el Direct– que le enseñó a los más fieles de la compañía japonesa las próximas 40 adhesiones para las consolas Nintendo 3DS y el Nintendo Switch.

Las principales novedades para el Switch son la adaptaciones de los juegos de disparos Doom y Wolfenstein 2: The New Colossus, ambos títulos se estrenarán a inicios del 2018. Estos dos videojuegos fueron desarrollados por el estudio Bethesda, que también aprovechó para anunciar que la fecha del lanzamiento de la adaptación de The Elder Scrolls V: Skyrim será el 17 de noviembre.

También llamó la atención la oleada de juegos arcade que apelaran a la nostalgia de los jugadores más veteranos. Destacan: VS. Super Mario Bros., VS. Balloon Fight, VS. Ice Climber, VS. Pinball and VS. Clu Clu Land y VS. Punch Out. Estos títulos se podrán jugar de manera cooperativa entre dos usuarios y llegarán a reforzar la biblioteca virtual del Nintendo Switch.

LEA MÁS: Nintendo vuelve a la carga: conozca todo lo que debe saber antes de comprar el Nintendo Switch

Mario Party, uno de los favoritos de la fanaticada, regresa para el Nintendo 3DS con una selección de los 100 mejores minijuegos de toda la saga.

En la extensa presentación en vídeo también se abordaron juegos que están por llegar, como project Octopath Traveler (nombre provisional) del estudio Square Enix y Xenoblade Chronicles.

Más videojuegos.

El título Arena of Valor es encabezado por un plantel de más de 35 audaces héroes. Este MOBA (Multiplayer Online* Battle Arena), de descarga gratuita, cuenta con roles como Tanque, Asesino, Mago o Guerrero. La idea es que los usuarios conformen un poderoso equipo con amigos para aplastar a los oponentes en batallas en tiempo real. La versión beta de Arena of Valor para Nintendo Switch estará disponible de forma gratuita a finales de año.

El Nintendo Switch también contará con las simulaciones deportivas de FIFA 18, NBA 2k18 y WWE 2k18.

Los fans de Minecraft tendrán una nueva forma de jugar al exitoso videojuego Minecraft que será adaptado para las consolas New Nintendo 3DS y New Nintendo 2DS. Esta versión portátil del juego incluye modos de creación y supervivencia. Eso sí, aún no se sabe la fecha exacta del estreno, pero se anticipa que sea antes de que termine el 2018.

Como era de esperarse, Nintendo cerró la conferencia con Super Mario Odyssey, el plato fuerte del catálogo de la Gran N. En esta nueva aventura el fontanero rojo deberá evitar la boda entre la princesa Peach con el malvado Bowser. Este anuncio dio una probadita de las gráficas de este título que saldrá al mercado el 27 de octubre con una versión especial del Nintendo Switch.