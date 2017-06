Nintendo lanzará la consola mini SNES en setiembre y costará $80

¡Star Fox, Link, Super Mario, Kirby y Yoshi regresan en 16 -bits!

La compañía japonesa de videojuegos Nintendo confirmó la mañana de este lunes que lanzará la consola Mini Super Nintendo Entertainment System (SNES), la cual saldrá al mercado el 29 de setiembre por $80 en Estados Unidos.

Este equipo emulará los videojuegos de la segunda consola de la Gran N, la cual se estrenó en 1990 y tenía la capacidad de correr programas a 16 bits.

El Mini SNES tendrá preinstalados 21 videojuegos, entre los que destacan títulos que marcaron el inicio de la década de los 90 como Super Mario World, Street Fighter II Turbo, Super Punch-Out!!, Contra III, The Legend of Zelda: A Link to the Past, Megan Man X.

La nueva Mini SNES cabe en la palma de la mano, posee conexión HDMI y cuenta con dos controles.

LEA: Nintendo descontinuará la consola NES Classic

El año anterior, Nintendo estrenó su versión del NES Classic. la cual fue un éxito rotundo desde su lanzamiento al lograr vender 1,5 millones de copias en sus primeros dos meses en el mercado.

El NES Classic se lanzó con un precio de $60 pero debido a la alta demanda entre los usuarios su costo ascendió a más de $300. Incluso, en Costa Rica, por impuestos, llegó a valer $500 en algunos establecimientos.

Lista completa de videojuegos.

Contra III: The Alien Wars

Donkey Kong Country

EarthBound

- Final Fantasy III

-F-ZERO

-Kirby Super Star

-Kirby's Dream Course

-The Legend of Zelda: A Link to the Past

-Mega Man X

-Secret of Mana

-Star Fox

-Star Fox 2

-Street Fighter II Turbo: Hyper Fighting

-Super Castlevania IV

-Super Ghouls 'n Ghosts

-Super Mario Kart

-Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars

-Super Mario World

-Super Metroid

-Super Punch-Out!!

-Yoshi's Island