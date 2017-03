Nintendo duplicaría la producción del Switch

Nintendo reportó que duplicará la producción de su sétima consola de sobremesa, el Nintendo Switch.

Wall Street Journal dio a conocer en un reportaje que la compañía de videojuegos manufacturará el doble de sus productos para el próximo año fiscal, el cual en Japón se inicia a partir del 31 de marzo.

Los orientales manejan una cifra de 16 millones de copias para posicionar el Switch en el mercado. La consola, que es un híbrido entre un aparato portátil y uno para el hogar, debutó el pasado 3 de marzo.

El consejero de la compañía, Tatsumi Kimishima, indicó que la empresa vendió dos millones de Switch en todo el mundo durante las primeras dos semanas de marzo.

Si Nintendo logra vender los 16 millones de ejemplares superaría en un solo año fiscal las ventas de su pasada consola, Wii U, la cual no tuvo el éxito esperado al reportar 13 millones de copias distribuidas desde junio del 2012 hasta setiembre del 2016.

El Nintendo Switch tiene un precio de $300 en Estados Unidos y en Costa Rica se puede conseguir en Costa Rica a un costo aproximado de ₡320.000

Desde su estreno, lo último de Nintendo ha sido elogiado por la crítica especializada por su título exclusivo The Legend of Zelda: Breath of The Wild.Se espera que para finales de año Super Mario Odyssey esté disponible.











