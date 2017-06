Nintendo anuncia cómo será su servicio en línea por suscripción

Redacción

Nintendo anunció que, a partir del 2018, implementará una plataforma en línea para el Nintendo Switch y que estará disponible por suscripción. Esto quiere decir que los usuarios de la séptima consola de "la Gran N" deberán pagar para poder jugar en línea, pero hasta entonces los servicios de multijugador serán gratuitos.

Junto a los accesos online, la compañía japonesa brindará acceso a ofertas exclusivas de la Nintendo eShop (la tienda virtual de la Gran N) y una variedad de juegos gratuitos del NES como Super Mario Bros. 3,. Balloon Fight y Dr. Mario.

Nintendo lanzará una aplicación para teléfonos móviles que le permitirá al usuario administrar las funciones de la consola desde el celular. Se anticipa que esta app se estrene a mediados de este año.

OPINIÓN: El Nintendo Switch: ¿Vale la pena?

Los japoneses no se han referido a la instalación de apps como Youtube, Facebook o Netflix. Tampoco han confirmado la implementación de títulos de sus consolas anteriores como Super Nintendo, Nintendo 64, Game Cube o Wii. Aunque esta falta de información bien podría ser una estrategia de cara al arranque de la E3– la convención más grande de videojuegos en el mundo– que se iniciará en un par de semanas en Los Ángeles.

Este servicio tendrá un costo anual de $20, lo que indica que Nintendo planea competir con los servicios en línea de PlayStation 4 y Xbox One, cuyos respectivos modelos de suscripción valen $60.

El Nintendo Switch salió a la venta en marzo y desde su lanzamiento ha recogido varios elogios por parte de la prensa por el videojuego The Legend of Zelda: Breath of The Wild. Los japoneses esperan poner más ejemplares a la venta en las próximas semanas.

LEA MÁS: Así es 'Zelda: Breath of the Wild', una impresionante reinvención